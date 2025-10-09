Вины работодателя в произошедшем тяжёлом несчастном случае комиссия Гострудинспекции в Мурманской области не установила

Государственной инспекцией в Мурманской области завершено расследование тяжёлого несчастного случая, происшедшего с работником филиала АО «Мурманэнергосбыт».

В свой выходной день работник предприятия, проходя мимо, увидел бригаду, работающую в одном из многоквартирных домов Мурманска. Решив помочь коллегам при запуске теплоснабжения, при этом не ставя в известность руководителя работ, он спустился в подвал дома для выполнения действий, которые посчитал необходимыми. На выходе из подвала дома, поднимаясь по железной лестнице, пострадавший ударился головой о низкорасположенную верхнюю часть проёма, вследствие чего упал с лестницы, получил при этом тяжёлую черепно-мозговую травму.

В ходе расследования комиссией были изучены все обстоятельства происшествия, в том числе возможный факт привлечения к работе сотрудника в его выходной день по инициативе работодателя.

На основании собранных материалов комиссия пришла к выводу, что работник не выполнял какой-либо работы по поручению АО «МЭС», а самостоятельно проявил инициативу в свой выходной день. Вины работодателя в произошедшем комиссия не установила, несчастный случай с производством не связала.

