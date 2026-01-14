Виртуальные медицинские помощники Мурманской области завершили переход из мессенджера «Телеграм» в национальный мессенджер «MAX»

При этом все сервисы сохранят свою работу и в «Телеграм». На новую платформу перешли два интерактивных помощника: «Диспансеризация» и «Жизнь в руках».

Чат-бот «Диспансеризация» помогает жителям разобраться в вопросах профилактических осмотров. Теперь в мессенджере «MAX» этот обновлённый помощник позволяет не только записаться на диспансеризацию, но и на приём к врачу, оформить вызов на дом или получить телемедицинскую консультацию во взрослых поликлиниках Мурманска, а также оставить обращение. Ссылка на чат-бот: https://clck.ru/3RFK7X.

Помощник «Жизнь в руках» создан в рамках проекта «На Севере — малыш» и содержит информацию о социальных выплатах и контактах организаций, поддерживающих женщин в трудных ситуациях. Через него же можно записаться на консультацию к психологу или репродуктологу. Этот сервис доступен для всех жителей Кольского Заполярья. Ссылка на чат-бот: https://clck.ru/3RFK8j.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, реализация мероприятий в сфере здравоохранения является приоритетным направлением губернаторского плана «На Севере — жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560391/#&gid=1&pid=1