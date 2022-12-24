Виртуальный концертный зал, открытый этим летом в Кировске, посетили порядка 3 тысяч северян

В ходе вчерашней рабочей поездки в Кировск вице-губернатор Елена Дягилева посетила Кировский Дворец культуры.

В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» в Кировском Дворце культуры был открыт виртуальный концертный зал имени Анатолия Грабчака. На его создание из федерального бюджета было выделено 2,5 млн рублей, объём софинансирования из регионального бюджета составил 800 тысяч рублей. В настоящее время это уже 8 виртуальный концертный зал в Мурманской области, созданный в рамках нацпроекта. Ещё один подобный проект успешно работает на базе областной филармонии.

Уникальное современное пространство позволяет транслировать на большой экран выступления известнейших российских и зарубежных музыкантов, а также постановки ведущих театральных коллективов, точно передавая звучание всех музыкальных инструментов и обеспечивая эффект присутствия. Зал уже стал одним из любимых мест отдыха не только взрослых кировчан, но и юных жителей города. С момента открытия трансляции и разнообразные мероприятия, проводимые в этом современном пространстве, уже посетили порядка 3 тысяч человек. В 2023 году в Мурманской области планируется открытие ещё двух подобных залов в полярнозоринском Дворце культуры и заозерской Детской музыкальной школе. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 3,5 млн рублей.

«Правительством Мурманской области уделяется значительное внимание трансформации учреждений культуры по всей области. Проведение капитальных ремонтов, оснащение учреждений, цифровизация культурной среды, а также создание новых пространств – важная часть программы «На Севере – Жить». Эти меры делают отдых северян более разнообразным, а также дают больше возможностей для творческой самореализации жителей области всех возрастов», – отметила заместитель губернатора Елена Дягилева.

Помимо нового пространства позитивные перемены коснулись и других помещений Дворца культуры. На реновацию объекта из областного бюджета было направлено 10,1 млн рублей, ещё 500 тысяч выделено на приобретение оборудования для проведения виртуальных экскурсий и онлайн-трансляций. На текущий момент во Дворце культуры действует 50 клубных формирований, предоставляя возможности для творческой реализации более 1 тысячи северян. Кроме того, команда учреждения организует мероприятия, которые уже включены в календарь значимых культурных событий Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по поручению губернатора Андрея Чибиса в 2022 году начаты работы по реконструкции еще одного ключевого объекта культурной среды – здания первого хибиногорского кинотеатра «Большевик». Главная задача – сохранить объект культурного наследия регионального значения. На эти цели из бюджета области уже выделено 810 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru