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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.20 09:15

Вирус не смог «заморозить» инвестпроекты порта Мурманска

В порту Мурманск ведутся масштабные работы по модернизации и ремонту уже существующих гидротехнических сооружений, строительству новых терминалов, проводятся гидротехнические изыскания для строительства новых терминалов. Подробности журналу «Морские порты» рассказал капитан морского порта Мурманск ФГБУ «АМП Западной Арктики» Эдуард Безукладов.

Так, несмотря на масштабную вспышку коронавируса, идёт поэтапный ввод в эксплуатацию причалов Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в среднем колене Кольского залива.

Параллельно идёт комплексное развитие Мурманского транспортного узла, включая строительство угольного терминала «Лавна» и объектов федеральной собственности. Реализация данного проекта увеличит мощность порта на 18 млн тонн при 167 судозаходах в год на I этапе и 331 судозаходе в год на II этапе.

Реализуются мероприятия по инвестпроекту «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской области» (МПК СПГ), утверждённого распоряжением правительства РФ от 26.04.2019 г. №834-р. Ввод в эксплуатацию перегрузочного комплекса намечен на 2022-2023 годы. В период текущего года проводятся ремонтные работы причалов АО «Мурманский морской торговый порт», модернизация причалов ООО «Мурманский балкерный терминал».

Стоит отметить и прошлогоднее распоряжение правительства РФ по внесению изменений в границы морского порта Мурманск. Корректировки связаны с изменением границ акватории в целях включения в границы порта трёх водных участков в районе восточной части Кильдинского пролива, на которых организован временный рейдовый перегрузочный комплекс (ВРПК), предназначенный для перевалки сжиженного природного газа (СПГ) по схеме «борт-борт». Рейдовые места № 1, 2 и 3 ВРПК СПГ в восточной части Кильдинского пролива введены в эксплуатацию приказом от 16.03.2020 г. генерального директора ООО «НОВАТЭК Западная Арктика».

 

 

 

 

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