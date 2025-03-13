Вишлист работодателей Мурманской области. Какие профессии самые нужные в регионе прямо сейчас и сколько им платят?
Вишлист работодателей Мурманской области. Какие профессии самые нужные в регионе прямо сАналитики hh.ru подвели итоги зимы и выяснили, работники каких профессий оказались наиболее нужными на рынке труда Мурманской области у работодателей.
Топ самых востребованных профессий в регионе открывает профессия электромонтажника. Местные работодатели за месяц искали более 300 таких специалистов. На них приходится 11% или каждое десятое новое рабочее место. На втором месте оказалась профессия продавца-консультанта или кассира, на третьем месте по востребованности в Мурманской области – менеджеры по продажам.
Добавляют разнообразия в рейтинг наиболее ценных для работодателей профессий и другие специальности из других сфер и отраслей. Так, 4 место по спросу заняли водители, на 5 месте – всегда востребованные в регионе курьеры, на 6 месте – врачи.
При этом самый востребованный — не значит самый богатый. Так средняя зарплата электромонтажника в Мурманской области этой весной достигла 89,9 тысячи рублей. Возможный доход продавцов, которые стоят на 2 месте по востребованности, – 60,5 тысячи, менеджеров по продажам – 78,3 тысячи.
Наибольшая предлагаемая зарплата, которую можно найти в рейтинге самых востребованных профессий региона этой весной, зафиксирована в вакансиях для курьеров – более 130 тысяч рублей, а вот наименьшая – в вакансиях для продавцов и кассиров (60,5 тысячи).
Топ наиболее востребованных (по доле вакансий) профессий в Мурманской области - 2025:
|
Место
|
Профессия
|
Медианная
зарплата, руб.
|
Доля вакансий
|
1
|
Электромонтажник
|
89 900 ₽
|
11%
|
2
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
60 500 ₽
|
8%
|
3
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
78 300 ₽
|
6%
|
4
|
Водитель
|
98 400 ₽
|
5%
|
5
|
Курьер
|
130 300 ₽
|
4%
|
6
|
Врач
|
100 000 ₽
|
4%
|
7
|
Сварщик
|
117 500 ₽
|
3%
Российский рынок труда за последние несколько лет кардинально изменился: он стал «рынком соискателя», и работодателям теперь приходится активно конкурировать за кадры. Как заявил в интервью «Коммерсанту» министр труда и социальной защиты Антон Котяков, к 2030 году в РФ основные тренды, касающиеся потребности в кадрах, сохранятся.
- Главные специалисты для рынка труда - квалифицированные рабочие. (...) В горизонте пяти лет 70% дополнительной кадровой потребности, включая замещение выходящих на пенсию, - это грамотные, хорошо обученные «синие воротнички». Рабочие профессии уже сегодня хорошо оплачиваются, особенно при наличии некоторого опыта. И этот тренд сохранится», - рассказал он в интервью газете.
Кроме того, по его словам, востребованность IT-специалистов сохранится. «В эту пятилетку мы уже начнём сталкиваться с тем, что IT-специалисты тоже выходят на пенсию. Это все ещё молодая профессия, но уже и тут потихоньку формируется замещающая потребность. Так, дополнительно к числу занятых в этой сфере за пять лет предстоит подготовить ещё 102 тысячи программистов и аналитиков программного обеспечения. И треть из них нужны как раз с учётом выхода на пенсию тех, кто трудится сейчас. В других отраслях соотношение потребности под новые рабочие места и замещение уже действующих сотрудников несколько иное», - отмечает Антон Котяков.