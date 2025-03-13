Объявлен сбор заявок на государственную поддержку инвестиционных проектов по развитию промышленного туризмаПроекты Мурманской области заняли призовые места на международном фестивале событийного маркетинга и коммуникаций «bema! 2025»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.03.25 12:00

Вишлист работодателей Мурманской области. Какие профессии самые нужные в регионе прямо сейчас и сколько им платят?

Вишлист работодателей Мурманской области. Какие профессии самые нужные в регионе прямо сАналитики hh.ru подвели итоги зимы и выяснили, работники каких профессий оказались наиболее нужными на рынке труда Мурманской области у работодателей.

Топ самых востребованных профессий в регионе открывает профессия электромонтажника. Местные работодатели за месяц искали более 300 таких специалистов. На них приходится 11% или каждое десятое новое рабочее место. На втором месте оказалась профессия продавца-консультанта или кассира, на третьем месте по востребованности в Мурманской области – менеджеры по продажам.

Добавляют разнообразия в рейтинг наиболее ценных для работодателей профессий и другие специальности из других сфер и отраслей. Так, 4 место по спросу заняли водители, на 5 месте – всегда востребованные в регионе курьеры, на 6 месте – врачи.

При этом самый востребованный — не значит самый богатый. Так средняя зарплата электромонтажника в Мурманской области этой весной достигла 89,9 тысячи рублей. Возможный доход продавцов, которые стоят на 2 месте по востребованности, – 60,5 тысячи, менеджеров по продажам – 78,3 тысячи.

Наибольшая предлагаемая зарплата, которую можно найти в рейтинге самых востребованных профессий региона этой весной, зафиксирована в вакансиях для курьеров – более 130 тысяч рублей, а вот наименьшая – в вакансиях для продавцов и кассиров (60,5 тысячи).

Топ наиболее востребованных (по доле вакансий) профессий в Мурманской области - 2025:

Место

Профессия

Медианная

зарплата, руб.

Доля вакансий

1

Электромонтажник

89 900 ₽

11%

2

Продавец-консультант, продавец-кассир

60 500 ₽

8%

3

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

78 300 ₽

6%

4

Водитель

98 400 ₽

5%

5

Курьер

130 300 ₽

4%

6

Врач

100 000 ₽

4%

7

Сварщик

117 500 ₽

3%

Российский рынок труда за последние несколько лет кардинально изменился: он стал «рынком соискателя», и работодателям теперь приходится активно конкурировать за кадры. Как заявил в интервью «Коммерсанту» министр труда и социальной защиты Антон Котяков, к 2030 году в РФ основные тренды, касающиеся потребности в кадрах, сохранятся.

- Главные специалисты для рынка труда - квалифицированные рабочие. (...) В горизонте пяти лет 70% дополнительной кадровой потребности, включая замещение выходящих на пенсию, - это грамотные, хорошо обученные «синие воротнички». Рабочие профессии уже сегодня хорошо оплачиваются, особенно при наличии некоторого опыта. И этот тренд сохранится», - рассказал он в интервью газете.

Кроме того, по его словам, востребованность IT-специалистов сохранится. «В эту пятилетку мы уже начнём сталкиваться с тем, что IT-специалисты тоже выходят на пенсию. Это все ещё молодая профессия, но уже и тут потихоньку формируется замещающая потребность. Так, дополнительно к числу занятых в этой сфере за пять лет предстоит подготовить ещё 102 тысячи программистов и аналитиков программного обеспечения. И треть из них нужны как раз с учётом выхода на пенсию тех, кто трудится сейчас. В других отраслях соотношение потребности под новые рабочие места и замещение уже действующих сотрудников несколько иное», - отмечает Антон Котяков.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рабочие обгоняют программистов по темпам роста зарплат
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Работадателей обязали доплачивать сотрудникам за наставничество
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Инфляция притормаживает!-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 28 копеек-PRO Энергетику (18+)Сенатор РФ Елена Дягилева: взаимодействие науки и предприятий снижает риск критической зависимости от зарубежных технологий-PRO ЖКХ (18+)Новая специализированная машина приступила к работе по вывозу крупногабаритных отходов в Мурманске-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика