Вишлист работодателей Мурманской области. Какие профессии самые нужные в регионе прямо сейчас и сколько им платят?

Вишлист работодателей Мурманской области. Какие профессии самые нужные в регионе прямо сАналитики hh.ru подвели итоги зимы и выяснили, работники каких профессий оказались наиболее нужными на рынке труда Мурманской области у работодателей.

Топ самых востребованных профессий в регионе открывает профессия электромонтажника. Местные работодатели за месяц искали более 300 таких специалистов. На них приходится 11% или каждое десятое новое рабочее место. На втором месте оказалась профессия продавца-консультанта или кассира, на третьем месте по востребованности в Мурманской области – менеджеры по продажам.

Добавляют разнообразия в рейтинг наиболее ценных для работодателей профессий и другие специальности из других сфер и отраслей. Так, 4 место по спросу заняли водители, на 5 месте – всегда востребованные в регионе курьеры, на 6 месте – врачи.

При этом самый востребованный — не значит самый богатый. Так средняя зарплата электромонтажника в Мурманской области этой весной достигла 89,9 тысячи рублей. Возможный доход продавцов, которые стоят на 2 месте по востребованности, – 60,5 тысячи, менеджеров по продажам – 78,3 тысячи.

Наибольшая предлагаемая зарплата, которую можно найти в рейтинге самых востребованных профессий региона этой весной, зафиксирована в вакансиях для курьеров – более 130 тысяч рублей, а вот наименьшая – в вакансиях для продавцов и кассиров (60,5 тысячи).

Топ наиболее востребованных (по доле вакансий) профессий в Мурманской области - 2025:

Место Профессия Медианная зарплата, руб. Доля вакансий 1 Электромонтажник 89 900 ₽ 11% 2 Продавец-консультант, продавец-кассир 60 500 ₽ 8% 3 Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 78 300 ₽ 6% 4 Водитель 98 400 ₽ 5% 5 Курьер 130 300 ₽ 4% 6 Врач 100 000 ₽ 4% 7 Сварщик 117 500 ₽ 3%

Российский рынок труда за последние несколько лет кардинально изменился: он стал «рынком соискателя», и работодателям теперь приходится активно конкурировать за кадры. Как заявил в интервью «Коммерсанту» министр труда и социальной защиты Антон Котяков, к 2030 году в РФ основные тренды, касающиеся потребности в кадрах, сохранятся.

- Главные специалисты для рынка труда - квалифицированные рабочие. (...) В горизонте пяти лет 70% дополнительной кадровой потребности, включая замещение выходящих на пенсию, - это грамотные, хорошо обученные «синие воротнички». Рабочие профессии уже сегодня хорошо оплачиваются, особенно при наличии некоторого опыта. И этот тренд сохранится», - рассказал он в интервью газете.

Кроме того, по его словам, востребованность IT-специалистов сохранится. «В эту пятилетку мы уже начнём сталкиваться с тем, что IT-специалисты тоже выходят на пенсию. Это все ещё молодая профессия, но уже и тут потихоньку формируется замещающая потребность. Так, дополнительно к числу занятых в этой сфере за пять лет предстоит подготовить ещё 102 тысячи программистов и аналитиков программного обеспечения. И треть из них нужны как раз с учётом выхода на пенсию тех, кто трудится сейчас. В других отраслях соотношение потребности под новые рабочие места и замещение уже действующих сотрудников несколько иное», - отмечает Антон Котяков.