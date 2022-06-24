Вишня и яблоня расцвели на территории Мурманского морского торгового порта

Несмотря на холода, которые мучили жителей Мурманска на прошедшей неделе, в Мурманском морском торговом порту зацвели плодовые деревья. Речь идёт о вишне и яблоне, которые высажены у здания Управления АО «ММТП».

Деревья радуют портовиков своим цветением каждый год, однако на этот раз ветки буквально усыпаны цветами – особенно пышно. Как рассказывает начальник комплекса социально-бытового обслуживания АО «ММТП» Ирина Гречишникова, вишня ещё совсем крошка – ей чуть больше десяти лет.

«Деревья были привезены из Санкт-Петербурга, хорошо адаптировались и теперь являются предметом особой гордости специалистов АО «ММТП». Мы заботимся о них – бережно удобряем и следим, чтобы до них не добрались вредители», - поделилась Ирина Гречишникова.

Примечательно, что сотрудникам АО «ММТП» удаётся вырастить урожай. Портовики признаются, что хоть ягоды и очень маленькие, но удивительно сладкие. Увидеть цветущие деревья может любой желающий.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249023%2Fwall-149919532_2589