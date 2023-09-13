Вишня поспела в торговом порту Мурманска!

Сегодня на своей страничке в соцсети в «ВКонтакте» пресс-служба АО «ММТП» разместила небольшую подборку ярких фотографий, на которых показаны усыпанные плодами молодые деревья вишни и яблони.

Сегодня на своей страничке в соцсети в «ВКонтакте» пресс-служба АО «ММТП» разместила небольшую подборку ярких фотографий, на которых показаны усыпанные плодами молодые деревья вишни и яблони.

«Осень - время собирать урожай! - сообщают портовики. - Кажется невероятным, что на Крайнем Севере не только цветут, но и плодоносят вишни. Но это факт! Маленькое деревце живёт у нас в порту уже более десяти лет. На этот раз лето выдалось настолько тёплым, что сначала кустик был усыпан красивыми цветами, а теперь и ягодками.

Признаемся честно - одну ягодку мы и сами попробовали! Она очень ароматная и сочная. А вам предлагаем полюбоваться на нашу красоту!».

Фото: https://vk.com/murport51