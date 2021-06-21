Вишня расцвела в Мурманском морском торговом порту

Главным героем социальных сетей Мурманска на прошедшей неделя стала яблоня, которая расцвела в самом центре города. Пожалуй, только ленивый не сфотографировался на её фоне. В Мурманском морском торговом порту своя героиня – вишня. Маленькое деревце буквально «обсыпано» красивыми цветами, которые к тому же невероятно пахнут. Деревце ещё совсем юное – ему около двенадцати лет. Однако портовики им очень гордятся.

К слову, вишня относится к семейству розовых. Неподалёку от вишни у здания Управления АО «ММТП» расположилась и яблоня. Она пока тоже не может похвастаться гигантскими размерами, но цветы у неё очень нежные и ароматные.

Портовики предлагают полюбоваться этой красотой своими глазами, посмотрев видеосюжет!