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Мурманская область. Арктика (16+)14.06.23 14:55

Вишня зацвела в Мурманском морском торговом порту

Как рассказывает начальник комплекса социально-бытового обслуживания АО «ММТП» Ирина Гречишникова, маленькому деревцу вишни чуть больше десяти лет. Однако с каждым годом оно цветёт всё пышнее. А уже грядущей осенью можно будет собирать хоть и маленькие, но очень вкусные ягоды. И теперь каждый портовик, который проходит мимо цветущей вишни, считает своим долгом сфотографировать крохотные цветочки.

В Мурманск пришло долгожданное лето, а вместе с ним на территории Мурманского морского торгового порта зацвели вишни, яблони, а также рябины.

Как рассказывает начальник комплекса социально-бытового обслуживания АО «ММТП» Ирина Гречишникова, маленькому деревцу вишни чуть больше десяти лет. Однако с каждым годом оно цветёт всё пышнее. А уже грядущей осенью можно будет собирать хоть и маленькие, но очень вкусные ягоды. И теперь каждый портовик, который проходит мимо цветущей вишни, считает своим долгом сфотографировать крохотные цветочки.

Весь секрет в том, что портовики относятся к вишне и другим растениям бережно, с заботой и любовью – удобряют, защищают от паразитов и вовремя подрезают. Примечательно, что сами деревья были привезены из Санкт-Петербурга и адаптированы под наш суровый заполярный климат. Также уже готовится к цветению сирень, которая символизирует начало лета в Мурманске.

Кроме того, уже вывели птенцов дрозды рябинники, которых специалисты-орнитологи называют шумными и смелыми кочевниками. Птица и правда очень смешная – как заяц прыгает в траве в поисках пропитания для потомства. Малыши уже оперились и со дня на день родители начнут ставить их на крыло.

 

Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239249

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