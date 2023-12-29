Виталий Бубенцов, известный мурманский художник, награждён почётным знаком «За вклад в развитие города Мурманска»

Виталий Бубенцов, заслуженный художник России, член Союза художников России, член международной Ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, награждён серебряной медалью Академии художеств России.

Как пишет vk.com/murmanculture, основная тема работ Виталия Николаевича – север. Многие произведения находятся в Мурманском областном художественном музее, Мурманском областном краеведческом музее, фондах дирекции выставок Союза художников России и Министерстве культуры России, а также художественных музеях Риги, Минска, Пскова, Вологды в других художественных коллекциях в России и за рубежом.

Почётным знаком «За вклад в развитие города Мурманска» награждаются граждане, добившиеся наивысших достижений в различных сферах: культуре и искусстве, воспитании и образовании, здравоохранении, производстве, строительстве, науке и технике, муниципальном управлении, общественной деятельности и других.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457271378%2Fwall-139605315_25324