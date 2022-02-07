«Витязь» зажигает огни

В Мурманском морском торговом порту, на флагмане отечественного краностроения - портальном кране с максимальной грузоподъемностью 124 тонны «Витязь», произведенном ЗАО «СММ», завершились работы по установке архитектурно-художественной подсветки. Тем самым «Витязь» возглавил ансамбль из 23-х специально оснащенных световым оборудованием портальных кранов АО «ММТП», уже несколько лет являющихся одним из самых ярких промышленных арт-объектов Мурманска.

Как рассказал технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев, проект был разработан светотехнической компанией «СТК МТ Электро» (г. Екатеринбург) совместно с инженерами порта. Его уникальность заключается в том, что все светоцветовые сценарии могут быть реализованы без остановки портального гиганта. Это выдвигает особые требования к конструктивным решениям и их учету при эксплуатации.

«Было необходимо найти грань для того, чтобы подсветка не создавала помех в работе крановщика и в то же время производила красивый визуальный эффект, который можно увидеть из самых разных точек города», - отметил Евгений Гуляев.

В архитектурно-художественной подсветке крана использованы почти 60 отечественных светодиодных светильников фирмы «ИнтиЛед» (Санкт-Петербург) различной формы и мощности: от линейных 36-ваттных «ИнтиСлим» до мощных 150-ваттных прожекторов «ИнтиСтарк». При этом каждый из них управляется отдельно. В светильниках применена линзовая японская оптика, которая формирует луч света шириной от 10 до 45 градусов. Корпус осветительных приборов выполнен из легких алюминиевых сплавов, а их эксплуатация весьма экономична – потребление электроэнергии составляет около 3 кВт.

Напомним, первый в нашей стране кран российского производства с максимальной грузоподъёмностью 124 тонны введен в эксплуатацию в АО «ММТП» в дни празднования 106-летия Мурманского морского торгового порта в сентябре 2021 года. Сигнал для начала работы суперкрана дали губернатор Мурманской области Андрей Чибис, исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов, заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора, директор по продажам ЗАО «СММ» Эдуард Айвазьян. Портальный кран «Витязь» обладает наибольшей грузоподъемностью из всех кранов с шарнирно-сочленённый системой, ранее выпущенных и эксплуатируемых в России и СССР.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

Фото: АО «ММТП».