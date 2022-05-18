Визит делегации московских врачей стал прекрасной возможностью обмена опытом и положил начало долговременному сотрудничеству – Татьяна Кусайко

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 12 и 13 мая в Мурманской области работали лучшие педиатры Московской области. В состав делегации Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области, которую возглавила профессор, главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева, вошли профессоры, доценты и кандидаты медицинских наук педиатрического профиля.

Этот визит стал возможен благодаря инициативе депутата Государственной Думы, заслуженного врача России Татьяны Кусайко при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и регионального Минздрава.

В первый день врачебная команда разделилась на два города. В Мурманске на базе областного Перинатального центра акушер-гинеколог и неонатолог провели для региональных коллег мастер-класс по акушерству и реанимации новорожденных.

Вторая часть рабочей группы работала в Печенгском округе. Невролог, аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог и дерматолог с раннего утра вели прием юных пациентов на базе Печенгской Центральной районной больницы города Заполярного. Необходимые консультации специалистов федерального уровня получили дети отдаленных населенных пунктов Печенгского района. Всего было осмотрено 107 человек. Некоторым маленьким пациентам были скорректированы назначения, уточнены диагнозы, назначен план обследования. По результатам консультаций несколько детей пригласят в НИКИ детства для дальнейшего лечения.

Приезд врачей в Печенгский округ стал важным шагом в работе по повышению доступности и качества медицинской помощи жителям отдаленных населённых пунктов Заполярья. Большую поддержку в его организации оказало руководство градообразующего предприятия – Кольской горно-металлургической компании.

«Мы понимаем, как важно приблизить оказание медицинской помощи для населения, – отметила депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, – Но в данном случае была цель приблизить ещё и консультативную помощь, чтобы если есть необходимость, уточнить диагноз, назначить на лечение либо исключить поездку на центральную базу».

В свою очередь московские специалисты отметили высокий уровень подготовки педиатров Заполярного.

«По сути, мы только дополняли работу коллег, – подчеркнул профессор, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Московской области Андрей Продеус. – С точки зрения грамотных назначений ваши врачи на высоте».

Обмен опытом с коллегами из Мурманской области специалисты НИКИ детства продолжили на второй день визита в рамках научно-практической конференции «Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии», которая состоялась на базе областного Перинатального центра. Также в этот день московские врачи провели профессорский обход пациентов, находящихся на стационарном лечении.

Подобный масштабный визит федеральных специалистов в Заполярье состоялся впервые.

«Визит делегации московских коллег стал прекрасной возможностью обмена опытом и положил начало долговременному сотрудничеству, – подытожила Татьяна Кусайко. – Взаимодействие будет осуществляться не только по педиатрическому профилю, но и в научно-практической деятельности. Теперь у врачей Мурманской области появилась возможность посещать НИКИ детства, а также в режиме ВКС организовывать совместные совещания медучреждений. Безусловно, это станет важным шагом на пути совершенствования качества медицинской помощи жителям Кольского Заполярья».