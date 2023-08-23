Визит Президента РФ, запуск платформы ЦСКМС и фокус на опорные города Арктики — названы главные инвестиционные события Мурманской области в середине лета

Региональная корпорация развития представила новый выпуск ежемесячного «Инвестдайджеста». Главным событием, привлекшим внимание к Мурманской области в июле, стал визит Президента России Владимира Владимировича Путина. Поводом для поездки президента в Кольское Заполярье стал запуск первой платформы ЦСКМС к полуострову Гыдан. Проект компании «НОВАТЭК» не имеет аналогов в мире, он станет ключевым объектом для создаваемой в России отрасли по производству СПГ.

Во время визита в регион Владимир Путин провёл встречу с губернатором Андреем Чибисом и поддержал инициативу по развитию опорных городов и населённых пунктов Арктики. Глава государства дал поручение подготовить мастер-планы развития для опорных арктических населённых пунктов до 2035 года и начать реализацию мероприятий уже с 2025 года.

В июле были подведены итоги реализации 20 приоритетных и стратегических инвестиционных проектов в Мурманской области, среди которых создание Кольской ВЭС, развитие мощностей Ковдорского ГОКа и других. Так, создано 3,6 тысячи рабочих мест, вложено порядка 400 млрд рублей инвестиций. А налоговые поступления инвесторов превысили 25 млрд рублей.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в середине лета реестр резидентов Арктической зоны РФ от Мурманской области увеличился до 206 проектов. Новые резиденты построят магазины в Кировске и Мурманске, туристический комплекс в Мончегорске, центр технологий обогащения металлов, комплекс придорожного сервиса и квадроклуб в Мурманске, а также пункт проката с кафе на озере Среднее. По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова сегодня с господдержкой в Арктике реализуется более 700 проектов, при этом 630 — с помощью льгот АЗРФ. Чаще всего предприниматели открывают предприятия общепита: кофейни, объекты придорожного сервиса, рестораны, в том числе таких уникальных форматов.

«Инвестдайджест» регулярно публикуется на Инвестиционном портале и включают новости, связанные с реализацией инвестиционных проектов, а также мнения экспертов и аналитические данные.

Фото: https://gov-murman.ru