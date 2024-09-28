«Визитная карточка» Воронежской области в Мурманске

Впервые в Мурманске с грандиозной программой «Душа Черноземья» выступит Государственный академический Воронежский русский народный хор им. К.И. Массалитинова, который признан одним из лучших профессиональным народным коллективом мирового уровня.

Впервые в Мурманске с грандиозной программой «Душа Черноземья» выступит Государственный академический Воронежский русский народный хор им. К.И. Массалитинова, который признан одним из лучших профессиональным народным коллективом мирового уровня.

Коллектив этого хора занимает особое место в культурной жизни России, является ярким представителем народного искусства, «Визитная карточка» Воронежской области.

Как пишет vk.com/odkkirova, уникальность коллектива заключается в том, что коллектив сохраняет исконные традиции, одновременно внося элементы новизны. Каждое выступление Воронежского хора – это не только незабываемое музыкальное событие, но и возможность передать дух народной культуры будущим поколениям.

Концерт Воронежского хора состоится 6 октября в 15.00 на сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Репертуар хора насчитывает более 20 ярких, зрелищных концертных программ с масштабными вокально-хореографическими композициями. В своей особой манере, основанной на звучании низких бархатных женских голосов, хор исполняет популярнейшие общерусские народные песни «Из-за острова на стрежень», «Запрягай-ка, батька лошадь» «Вниз по Волге-реке», «Атаман», «По Дону гуляет казак молодой».

В исполнении оркестра русских народных инструментов звучат различные сольные инструментальные пьесы. Незабываемую зрелищность программе придают масштабные вокально–хореографические композиции такие как: «Русская пляска», «Подворонежская кадриль», казачья пляска «Вербохлёст», «Белый День», «Калинка». Во время их исполнения на сцене одновременно с оркестром, находятся и танцевальная и вокальная группы, сливаясь в общем вихре плясок, хороводов. (6+)

Фото и видео: https://vk.com/video-23902826_456241412