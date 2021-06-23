Вклад Кольской АЭС в развитие региона отметили в общероссийском Конгрессе муниципальных образований

За существенный вклад в развитие местного самоуправления Кольская АЭС была отмечена почётной грамотой, подписанной президентом Конгресса Виктором Кидяевым.

21 июня почётную грамоту директору Кольской АЭС Василию Омельчуку вручил глава муниципального образования Полярные Зори Максим Пухов во время прямого эфира программы «Актуальный вопрос», в течение которого первые лица города отвечали на вопросы жителей муниципалитета.

«Кольская АЭС и город энергетиков Полярные Зори – единое целое. В 2021 году мы получили мощный вектор развития сразу по нескольким направлениям. Появились новые перспективные инвестиционные проекты. Строительство Кольской АЭС-2, стендового испытательного комплекса по производству водорода и центра обработки данных, который будет обслуживать Арктический регион. Все это позволит городу Полярные Зори жить и развиваться в течение многих десятилетий», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС,

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