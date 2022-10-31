Вклад мурманчан в развитие эковолонтёрства отметили в Совете Федерации

27 октября в Совете Федерации подвели итоги второго сезона экологического проекта «Чистая Арктика» в формате фотовыставки «Арктика – для людей с характером». На церемонии открытия яркие проекты волонтеров Мурманской области заместителю председателя Совета Федерации Галине Кареловой и министру развития Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову представила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Благодаря снимкам, сделанным во время экологических акций в регионах, сенаторы смогли увидеть, в каких условиях работают добровольцы. На выставке представлены кадры и портреты волонтеров, участвовавших в облагораживании родников Мурманской области в рамках проекта «От родника до океана» и экспедиции в Дальних Зеленцах. Образцы собранного на берегу Баренцева моря пластикового мусора также представлены на открывшейся выставке. Отдельное внимание организаторы уделили теме «Женщины за сохранение Арктики». Подробнее о роли женщин в экологической повестке рассказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис. Она отметила, что к проблеме очищения Арктики нужно подходить деликатно, можно сказать по-женски.

«Арктика – хрупкая, она не терпит грубого отношения. Наши волонтёры в Мурманской области прочувствовали это, когда очищали от морского мусора отдаленные бухты побережья Баренцева моря. Кропотливая неспешная ручная уборка показала наибольшую эффективность в полевых условиях, в виду того, что техника просто не могла добраться до некоторых отдалённых уголков. Приходилось действовать не спеша, но в результате мы вывезли 2,5 тонны мусора из мест, где никогда не производилось уборок. Все вместе волонтеры в ходе экспедиции прошли 2000 километров по бездорожью!», – рассказала Евгения Чибис.

В рамках церемонии открытия фотовыставки были вручены официальные благодарности участникам и партнёрам проекта «Чистая Арктика» от Совета Федерации, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Благодарность председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко координатору проектов Единого волонтёрского центра Ольге Дубровиной вручила сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова.

«Волонтёр – человек, который действует по зову сердца. Я каждый раз убеждаюсь, как много волонтеров в Арктике. Спасибо за ваш труд!», – поздравила добровольцев Татьяна Сахарова.

За два года экспедиций общественного проекта «Чистая Арктика» в девяти арктических субъектах свыше 3000 волонтёров из разных регионов России и стран зарубежья собрали и подготовили к переработке порядка 5000 тонн отходов. По словам заместителя Совета Федерации Галины Кареловой, «Чистая Арктика» – важный и показательный проект единения общественной инициативы, участия государства и бизнеса для достижения важной цели – очистки Арктики от отходов.

«Отмечу высокую государственную, корпоративную, а также общественную вовлеченность в экологическую повестку АЗРФ. Проект «Чистая Арктика» с каждым годом становится масштабнее и эффективнее, привлекая все больше неравнодушных к проблеме загрязнения арктических территорий. Уверена, что с такой командой единомышленников проект ждёт большое будущее», – сказала Галина Карелова.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, в свою очередь, подчеркнул важность развития волонтёрского движения и поблагодарил участников проекта.

«Россия в следующие десятилетия будет развивать свои технологии, свою мощь, но все это зиждется на тех чувствах, на той энергии, готовности и воле, которую демонстрируют добровольцы Арктики. Самый важным является то, что проект «Чистая Арктика» – волонтёрский и добровольческий. Нет такого приказа, важного и строгого, как внутренняя воля и поручение самому себе. Пусть эта готовность работать вместе от Мурманска до Анадыря, в том числе с волонтерами из дружественных России стран, отразятся на нашей Арктике. Ваш труд один из самых ценных: вы подаете пример гигантам – государству, крупным компаниям. Такая энергия позволяет свернуть горы, и в случае с проектом по очистке Арктики, эти горы отходов будут убраны», – отметил Алексей Чекунков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, руководители проекта «Чистая Арктика» выразили слова особой благодарности в адрес компаний-партнёров, с участием которых организуются экспедиции в самые отдаленные уголки Крайнего Севера. В их числе: ГМК «Норильский никель», Госкорпорация «Росатом», Группа «ФосАгро» и ОАО «РЖД».

Фото: https://gov-murman.ru