«Включайся»: в Мурманске стартовал приём заявок от образовательных организаций на городской ежегодный конкурс «Студенческая среда»

Стартовым мероприятием проекта станет городской квест «Первое впечатление», проведение которого запланировано на 2 ноября. В рамках квеста участники познакомятся с образовательными организациями, проходя локации и задания, организованные на базе этих учреждений.

В 2023/2024 учебном году для участников проекта подготовлено 17 мероприятий от молодёжных центров МАУ МП «Объединение молодёжных центров», разделённых на пять тематических блоков: «Объединяю», «Меняю мир», «Отдыхаю», «Транслирую» и «Помню». В рамках проекта в течение учебного года будут проведены городской конкурс талантов «Звезда Арктики», студенческая добровольческая акция «Включайся», конкурс для председателей студенческих советов, молодёжный военно-патриотический квест «За мной Россия!» и другие мероприятия.

Информация о ходе реализации проекта будет освещаться в группе Молодёжного центра гражданских инициатив МАУ МП «Объединение молодежных центров». Подведение итогов состоится в мае 2024 года, все образовательные организации-участники будут награждены памятными дипломами и призами от организаторов.

Напомним, в заполярной столице конкурс проводится с 2001 года, до 2014 года он назывался «Лучший студенческий совет». Обязательным условием участия в проекте является проведение силами студенческого актива образовательной организации мероприятия, направленного на повышение электоральной активности обучающихся и сотрудников образовательной организации.

Как сообщает администрация города Мурманска, дополнительную информацию о городском проекте «Студенческая среда» можно получить по телефонам: 45-43-37 — Молодёжный центр гражданских инициатив МАУ МП «Объединение молодёжных центров»; 45-35-57 — отдел по делам молодёжи комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25877&page=1