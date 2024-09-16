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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.24 09:00

ВКС и ПВО России сбили два истребителя Су-27 и МиГ-29 воздушных сил Украины

Подразделения группировки войск «Южная» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, десять автомобилей, 152 мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «МСТА-Б», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, а также пять полевых складов с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 15 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 113-й и 127-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу «Caesar» производства Франции, 155-мм гаубицу М114 производства США, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 54-й, 60-й и 63-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Берестовое, Ковшаровка, Пески-Радьковские, Новоегоровка Харьковской области, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отражено три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до 570 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм буксируемая гаубица «FH-70» производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица «МСТА-Б», две гаубицы L-119 производства Великобритании и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Южная» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям 28-й, 30-й механизированных, 92-й, 95-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й и 241-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Федоровка, Дылеевка, Константиновка, Северск, Звановка, Ступочки и Предтечино Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки штурмовых групп 30-й, 33-й механизированных бригад ВСУ и штурмового батальона «Айдар». ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, десять автомобилей, 152 мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «МСТА-Б», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, а также пять полевых складов с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 32-й, 47-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Катериновка, Нелеповка, Новоэкономическое, Дружба, Розовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отражено десять контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 3-й, 12-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 545 военнослужащих, три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы «МСТА-Б», 122-мм гаубица Д-30, 100-мм пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 5-й танковой бригад ВСУ, 18-й, 116-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Угледар, Новоукраинка, Доброволье и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 110 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 141-й пехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 123-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Пятихатки, Жеребянки, Новоданиловка Запорожской области и Новорайск Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, два танка, пять автомобилей.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены: железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах.

ВКС России в течение суток сбили два истребителя Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены: реактивный снаряд «HIMARS» производства США, четыре управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 вне зоны проведения специальной военной операции».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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