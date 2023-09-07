ВКС России групповым ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожили базу подготовки диверсионных групп ВСУ

В районе города Артемовск Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ. В ходе боев на Донецком направлении противник потерял до 285 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», пушку «Рапира», а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Министерство обороны Российской Федерации 6 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «ночью Воздушно-Космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ. Объект поражён. Цель удара достигнута.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили десять атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Орехово-Василевка, Химик, Невельское и Марьинка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ. В ходе боев на данном направлении противник потерял до 285 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», пушку «Рапира», а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмового отряда 38-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районах населённых пунктов Урожайное и Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили свыше 180 украинских военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две самоходные гаубицы «Гвоздика», а также орудие Д-20.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили четыре атаки противника в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Изменений в тактическом положении российских войск нет. За сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки М109 «Paladin» производства США, орудие «FH-70» производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-30 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии ведением активной обороны улучшили тактическое положение в районе населённого пункта Свердловка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Сергеевка Луганской Народной Республики отражено две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. За сутки потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, а также гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражено две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня российской артиллерии потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 103-х районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Макеевка, Новоникольское, Меловатка Луганской народной республики, Берестовое Донецкой народной республики, Пшеничное, Семеновка Запорожской области, Ольшана Харьковской области и Крынки Херсонской области».

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