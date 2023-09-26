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Мурманская область. Арктика (16+)26.09.23 09:00

ВКС России на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен истребитель Миг-29 воздушных сил Украины

За сутки на Донецком направлении противник потерял до 445 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. Также, в районе населённого пункта Звановка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 25 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наёмников и подготовки диверсионных групп ВСУ. Все объекты поражены. Цель удара достигнута.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Спорное, Берестовое и Майорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 445 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.  Также, в районе населённого пункта Звановка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено две атаки 71-й егерской бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Также, в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и севернее Работино Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. За сутки уничтожены до 100 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также четыре гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ южнее населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе Серебрянского лесничества. Уничтожены до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Также, в районе населённого пункта Марфополь Запорожской области уничтожено две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника составили до 125 украинских военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, а также две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражено скопления живой силы и техники 14-й, 43-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Песчаное и Чернещина Харьковской области. Уничтожены до 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, два танка, два автомобиля, две гаубицы Д-30. Также, в районе населённого пункта Николаевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам 105-й, 122-й бригад территориальной обороны в районах: населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики и города Херсон, а также живой силе и военной технике противника в 116-ти районах.

Воздушно-космическими силами России на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен истребитель Миг-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Белогоровка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Александровка, Берестовое Донецкой Народной Республики, Шевченко, Новое, Ильченково и Токмак Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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