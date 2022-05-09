ВКС России на Украине в районе населённого пункта Соледар уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 8 мая высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населённого пункта Соледар уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва ВСУ, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Кроме того, поражены 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожена понтонная переправа украинских войск в районе Чугуев и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах Красная Гора, Верхнекаменка, Маяки Донецкой Народной Республики, Новодружевск Луганской Народной Республики, Резниково и Николаевка Харьковской области.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 54 района сосредоточения личного состава и военной техники. В результате ударов уничтожены до 380 националистов, выведены из строя 38 единиц военной техники.

Ракетными войсками уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаева, установка реактивной системы залпового огня «Смерч» в районе Соледара, а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе населённого пункта Великая Корениха Николаевской области.

Подразделениями артиллерии поражены шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада боеприпасов.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожен один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». В районе населённого пункта Погоновка Харьковской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над населёнными пунктами Мандрыкино Донецкой Народной Республики и Переможное Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 157 самолётов, 116 вертолётов, 768 беспилотных летательных аппаратов, 298 зенитных ракетных комплексов, 2933 танка и других боевых бронированных машин, 336 установок реактивных систем залпового огня, 1411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2758 единиц специальной военной автомобильной техники».

А в это время Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает тщательно фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевского режима к собственному народу и использования объектов гражданской инфраструктуры в военных целях:

в Краматорске Донецкой Народной Республики в школе № 20 и детском саду №87 размещены подразделения ВСУ и оборудованы огневые позиции. При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются гражданские лица – жители близлежащих домов, а все подходы к зданиям заминированы;

в Харькове в здании детской областной инфекционной клинической больницы №22 боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, на прилегающей территории размещены артиллерийские установки. При этом, персонал больницы и всех гражданских лиц, в том числе тяжело больных детей, под угрозой физической расправы вынудили покинуть медицинское учреждение;

в Славянске Донецкой Народной Республики неонацисты украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный мост ветки «Славянск-Краматорск» и автомобильный мост через реку Сухой Торец, которые планируют взорвать, обвинив в этом якобы «наступающие подразделения российских войск»;

в Запорожье администрация, скрывая истинную цель – использование граждан в качестве «живого щита», под предлогом «обеспечения безопасности» запретила эвакуацию мирных граждан. Любые попытки жителей покинуть город на личных автомобилях и пешком жестко пресекаются боевиками батальонов территориальной обороны на блокпостах. Оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергают физическому насилию, автомобили изымают, а людей отправляют обратно пешком.

Количество ежедневных нарушений киевским режимом норм и принципов международного гуманитарного права, Женевских конвенций в части запрета размещения тяжёлого вооружения в жилых зонах, использования гражданских лиц в качестве «живого щита» и объектов гражданской инфраструктуры в военных целях, свидетельствует об абсолютно осознанном применении украинскими неонацистами антигуманной тактики ведения боя.

Фото: https://vk.com/mil