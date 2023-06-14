ВКС России нанесли удары высокоточным оружием по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства

Южнее города Артемовск Донецкой Народной Республики активными действиями «Южной» группировки войск в течение прошедших суток успешно отражены две атаки противника в направлении населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Вклинения противника в нашу оборону не допущено. В ходе боев уничтожены до 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также шесть автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 13 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.

В течение прошедших суток подразделения ВСУ продолжали попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком направлении, а также в районе города Артемовск.

На Времевском выступе киевским режимом в наступление были брошены подразделения, наспех сформированные из остатков военнослужащих бригад ВСУ, ранее понёсших большие потери. В районе населённого пункта Макаровка Донецкой Народной Республики в течение прошедших суток отражено три атаки украинских подразделений, усиленных танками и боевыми бронированными машинами. Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнём артиллерии все атаки отражены. Из десяти бронетранспортеров ВСУ, задействованных в атаках, восемь были уничтожены.

В районе населённого пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики за сутки успешно отражены две атаки противника. Поражены два украинских танка и три боевые бронированные машины.

В районе населённого пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики в ходе отражения атаки уничтожена большая часть личного состава ротной тактической группы ВСУ и четыре боевые машины пехоты.

Общие потери противника за сутки в данных районах составили до 275 украинских военнослужащих, четыре танка, пятнадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Южнее города Артемовск Донецкой Народной Республики активными действиями «Южной» группировки войск в течение прошедших суток успешно отражены две атаки противника в направлении населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Вклинения противника в нашу оборону не допущено. В ходе боев уничтожены до 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также шесть автомобилей.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Ивановка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики. В районе населённого пункта Тимковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. В течение суток на данном направлении уничтожены более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, пикап, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Невское и Белогоровка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. За сутки потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 114-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow» и десять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Работино Запорожской области, Корсунка Херсонской области, Пшеничное и Новокраснянка Луганской Народной Республики».

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