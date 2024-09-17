ВКС России сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Подразделениями группировки войск «Запад» России нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 600 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 10 пикапов, а также произведенные в Великобритании: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart», 155-мм гаубица FH-70 и 105-мм орудие L-119. Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 16 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Избицкое и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих и два автомобиля.

Подразделениями группировки войск «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 110-й, 117-й бригад теробороны и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Староверовка, Петропавловка, Кучеровка, Новоосиново, Кругляковка, Вишневое Харьковской области, Розовка, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отражено восемь контратак штурмовых групп 14-й, 63-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 600 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 10 пикапов, а также произведенные в Великобритании: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart», 155-мм гаубица FH-70 и 105-мм орудие L-119. Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Южная» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных, 143-й, 144-й пехотных, 5-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 114-й, 119-й, 124-й и 125-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка, Первомайский, Николаевка, Предтечино и Курахово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 550 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицы: М777 производства США, FH-70 производства Великобритании, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и три 152-мм орудия Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 63-й механизированных, 152-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ, 122-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петровка, Щербиновка, Дзержинск, Нелеповка, Димитров, Красноармейск, Гродовка, Гнатовка, Селидово, Лесовка и Украинск Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп 30-й, 32-й, 100-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 3-й, 12-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери украинских формирований составили свыше 530 военнослужащих, три бронетранспортёра, в том числе М113 производства США, три пикапа, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 61-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Доброволье, Золотая Нива и железнодорожной станции Углесборочная Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 116-й бригады теробороны. Противник потерял до 115 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 121-й и 123-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоалександровка, Гавриловка, Камышаны, Приднепровское, Велетенское Херсонской области и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм гаубица «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США и полевой склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и четырем складам их хранения, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах.

ВКС России сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, 20 реактивных снарядов «Vampire» чешского производства и 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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