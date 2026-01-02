Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника за сутки составили до 470 военнослужащих, бронетранспортёр, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 1 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кондратовка, Храповщина, Новая Сечь, Хотень и Рыжевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчанские Хутора и Лиман Харьковской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, 11 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Глушковка Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка Донецкой Народной Республики. На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск Харьковской области. Уничтожено до 15 боевиков и два пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США, 16 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Закотное, Бондарное, Краматорск, Константиновка, Резниковка, Николаевка и Бересток Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, десять автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, трёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Вольное, Новокриворожье, Сергеевка, Красноярское, Кутузовка, Шевченко, Новый Донбасс, Торецкое Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили до 470 военнослужащих, бронетранспортёр, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Дорожнянка, Верхняя Терса, Зализничное, Терноватое Запорожской области, Братское и Великомихайловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра, боевую бронированную машину и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белогорье, Орехов Запорожской области, Антоновка, Янтарное и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, 15 автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция RADA израильского производства и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников в 154 районах.

ВКС России сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 250 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil