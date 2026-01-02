Мурманчанам некогда скучать в новогодние праздничные дниПредновогодние и новогодние радости в областном центре
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.01.26 09:00

ВКС России сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника за сутки составили до 470 военнослужащих, бронетранспортёр, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 1 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кондратовка, Храповщина, Новая Сечь, Хотень и Рыжевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчанские Хутора и Лиман Харьковской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, 11 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Глушковка Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка Донецкой Народной Республики. На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск Харьковской области. Уничтожено до 15 боевиков и два пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США, 16 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Закотное, Бондарное, Краматорск, Константиновка, Резниковка, Николаевка и Бересток Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, десять автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, трёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Вольное, Новокриворожье, Сергеевка, Красноярское, Кутузовка, Шевченко, Новый Донбасс, Торецкое Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили до 470 военнослужащих, бронетранспортёр, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Дорожнянка, Верхняя Терса, Зализничное, Терноватое Запорожской области, Братское и Великомихайловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра, боевую бронированную машину и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белогорье, Орехов Запорожской области, Антоновка, Янтарное и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, 15 автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция RADA израильского производства и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников в 154 районах.

ВКС России сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 250 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Прогноз на 2026 год: от кадрового голода — к борьбе за лучших
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Гуляй, Россия!». Развлекательная программа (16+)19:00«Счастье в конверте». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В 28 отраслях экономики России средние зарплаты превысили 100 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 78 копеек, евро укрепилось почти на 62 копейки-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»