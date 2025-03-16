ВКС России в воздушном бою сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты «Bradley» производства США, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 15 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной разведки.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Дружелюбовка, Новосергеевка, Чернещина, Пролетарское Харьковской области, Грековка Луганской Народной Республики и Редкодуб Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 255 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США и бронемашина «Pinzgauer Vector» производства Австрии, два пикапа, четыре орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Серебрянка, Веролюбовка, Константиновка и Артема Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 260 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Филия Днепропетровской области, Петровского, Удачное, Димитров, Шевченко, Красноармейск и Успеновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты «Bradley» производства США, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Искра, Зеленый Гай, Константинополь и Федоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Ольговка, Никольское и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих и три автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и материально-технического обеспечения, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наёмников в 162 районах.

ВКС России в воздушном бою сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбито семь управляемых авиационных бомб «JDAM» и три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, 170 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, из них 141 вне зоны специальной военной операции».

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