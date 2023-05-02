«Вкус Арктики» станет одной из ключевых площадок фестиваля «Сила цвета» в Кировске

С 6 по 7 мая на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» в городе Кировск впервые пройдёт фестиваль «Сила цвета», приуроченный к продолжению горнолыжного сезона в Мурманской области. Фестиваль проводится в рамках программы основных мероприятий Плана председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Время работы с 11 до 19 часов.

«Хочу отметить, что первый фестиваль с участием федерального проекта «Гастрономическая карта России» и автора Екатерины Шаповаловой состоялся именно в Кировске. Фестиваль был приурочен к открытию горнолыжного сезона 2018/2019. Впервые региональная арктическая кухня была представлена общественности во всем своем многообразии и как обязательный аспект арктического туризма, горнолыжного отдыха в части «апре-ски». Сейчас же мы продолжаем делать упор на региональную кухню и транслируем о продолжении горнолыжного сезона. Ожидаем, что в этом году сезон продлиться до начала июня», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

На фестивале восемь предприятий питания из Мурманской области и Карелии представят гостям ресторанные блюда в формате уличной еды. Гости смогут попробовать полюбившиеся хиты гастрофестиваля арктической кухни, а также новинки сезона. Мероприятие проводится под патронажем проекта «Гастрономическая карта России» с участием руководителя проекта Екатерины Шаповаловой.

«Я горжусь нашей с ребятами работой в Мурманской области – мы прошли путь от полной неизвестности до сногсшибательного успеха на фестивалях по всей России. Совместный информационный проект бизнеса и власти сформировал реальный спрос на российскую региональную кухню, инициировал новую волну гастрономических проектов с русской идентичностью. Арктическая кухня бьет рекорды продаж и завоевывает призовые места в ведущих премиях страны, развивает культуру потребления ценных продуктов питания. Повара из Мурманской области стали известными, они проехали всю Россию до Владивостока и Петропавловска-Камчатского, открылись первые рестораны арктической кухни в других регионах, в том числе Арктической зоны нашей страны. Арктическая кухня сегодня – это полноценная туристическая достопримечательность Мурманской области, которая стоит в первых строчках наравне с северным сиянием», – рассказала автор и ведущая площадки «Вкус Арктики» Екатерина Шаповалова.

Фото: https://gov-murman.ru