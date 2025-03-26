«Вкус Арктики»: в рамках работы МАФ-2025 открылся гастрономический фестиваль

В Мурманске открылся гастрономический фестиваль «Вкус Арктики». Мероприятие проходит в рамках культурной программы Международного арктического форума «Арктика – территория диалога». Организатор форума – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на фестивале объединенная команда рестораторов и шеф-поваров из семи субъектов Арктической зоны Российской Федерации (Мурманская область, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Карелия и Республика Коми) представляют меню региональной аутентичной кухни, в которой используются продукты северных морей и местных производителей.

«Больше ста наименований блюд и напитков арктической кухни представлены на шестом фестивале «Вкус Арктики». Чебуреки с крабом, кисель из морошки и чай-«согревайка», черные пельмени с оленем, вареники с брусникой и с морошкой, индигирка из чира и сугудай из мира и пирог с якутским омулем, русская жареная картошка с малосольными огурцами и тушенкой из мяса лося, онежская ряпушка и калитки с брусникой и морошкой, уха рыбацкая и жареха из оленины, шаньги по-Коми и грузди в сметане с брусникой, морошковый раф и чипсы из оленины, блинчики по-хантейски с муксуном и каша Юрсил из полбы с олениной, ненецкая продукция из оленины. И это только малая часть тех вкусов Арктики, которые могут попробовать жители и гости города-героя Мурманска», – отметила автор-методист и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России», куратор гастрономического фестиваля «Вкус Арктики» Екатерина Шаповалова.

Кроме того, на фестивале открыт ледяной бар «Попробуй Север на вкус», где можно попробовать арктические напитки от местных производителей, а также действует 25-метровый тоннель с ледяными гравюрами, посвященными 500-летию освоения Северного морского пути.

Фестиваль «Вкус Арктики» на ул. Воровского работает до 30 марта - с 11.00 до 21.00.

Организатором мероприятия выступает правительство Мурманской области совместно с федеральным проектом «Гастрономическая карта России». Координатор проекта – АНО «Событие51».

VI Международный арктический форум под девизом «На Севере – жить!» проходит в Мурманске 26–27 марта. Форум является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Подробнее о мероприятии – на сайте forumarctica.ru.

Фото (федеральный проект «Гастрономическая карта России»): https://gov-murman.ru/info/news/