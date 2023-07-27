Вкусная экскурсия: юные северяне посетили производственную компанию «Кольский край»

В рамках модуля-знакомства с родной Мурманской областью и профориентационного направления работы воспитанники центра «На Севере – жить!» посетили семейную производственную компанию «Кольский край».

Сейчас в Центре, который был открыт по инициативе главы региона Андрея Чибиса, проводят каникулы 60 ребят из Мурманска, Кольского района и ЗАТО г. Североморск. Помимо занятий, для юных северян регулярно проводят познавательные экскурсии, в том числе на производственные предприятия региона. Одним из них стала фабрика «Кольский край», на которой производятся варенья и соусы.

На экскурсии школьникам рассказали о том, какие виды дикорастущих ягод собирают в Мурманской области, познакомили с технологическими этапами производства – чисткой, сортировкой и переработкой сырья, а также современным российским оборудованием, установленном на фабрике. И, конечно, самой вкусной частью экскурсии стала дегустация.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» расположен в Магнетитах. Каждую неделю команда педагогов, вожатых и инструкторов принимает группы ребят со всей области. В центр может попасть любой школьник Мурманской области от 8 до 17 лет. Для этого родителям нужно обратиться к ответственным специалистам в своём муниципалитете по телефонам, опубликованным на сайте Министерства образования и науки. А узнать больше о том, как дети проводят время, можно в группе Центра «На Севере – жить!» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru