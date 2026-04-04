Мурманская область. Арктика (16+)04.04.26 14:00
Мурманская область. Арктика (16+)04.04.26 14:00

Вкусно, полезно, по-современному: в Мончегорске оценили школьное питание

В школе №7 Мончегорска центр школьного питания представил дегустацию блюд из меню всех образовательных учреждений города. Гости смогли не только попробовать, но и оценить качество продуктов, вкусовое разнообразие и то, насколько рацион соответствует современным требованиям к здоровому питанию детей.

«Сбалансированное питание — это одна из задач, чтобы наши дети были здоровыми и физически развитыми. Конечно же, познакомить родителей с рационом питания наших детей, именно поэтому обратная связь от родителей и самих школьников для нас бесценна», — подчеркнула председатель Совета депутатов Мончегорска Ольга Островецкая.

На столах были представлены различные блюда: супы, горячие мясные и рыбные блюда, гарниры, десерты, полезные напитки. Особое внимание уделяется соответствию санитарным нормам и стандартам качества.

После дегустации каждый участник мог заполнить специальную анкету, оставить свой отзыв и пожелания. Все предложения будут внимательно изучены и обязательно учтутся при формировании будущего меню.

Как отмечает администрация муниципалитета, такие мероприятия помогают сделать школьное питание не только полезным, но и по-настоящему вкусным, сформировать позитивное отношение к организации питания в школе, ведь мнение родителей и детей - это главный ориентир, чтобы корректировать рацион и повышать его качество.

 

 

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/540071/#&gid=1&pid=9

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
