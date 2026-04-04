Вкусно, полезно, по-современному: в Мончегорске оценили школьное питание

В школе №7 Мончегорска центр школьного питания представил дегустацию блюд из меню всех образовательных учреждений города. Гости смогли не только попробовать, но и оценить качество продуктов, вкусовое разнообразие и то, насколько рацион соответствует современным требованиям к здоровому питанию детей.

«Сбалансированное питание — это одна из задач, чтобы наши дети были здоровыми и физически развитыми. Конечно же, познакомить родителей с рационом питания наших детей, именно поэтому обратная связь от родителей и самих школьников для нас бесценна», — подчеркнула председатель Совета депутатов Мончегорска Ольга Островецкая.

На столах были представлены различные блюда: супы, горячие мясные и рыбные блюда, гарниры, десерты, полезные напитки. Особое внимание уделяется соответствию санитарным нормам и стандартам качества.

После дегустации каждый участник мог заполнить специальную анкету, оставить свой отзыв и пожелания. Все предложения будут внимательно изучены и обязательно учтутся при формировании будущего меню.

Как отмечает администрация муниципалитета, такие мероприятия помогают сделать школьное питание не только полезным, но и по-настоящему вкусным, сформировать позитивное отношение к организации питания в школе, ведь мнение родителей и детей - это главный ориентир, чтобы корректировать рацион и повышать его качество.

