Вкусно, шумно и по-северному душевно: в выходные Мурманск масштабно отпразднует День рыбака

Главный летний праздник Заполярья – День рыбака – в этом году отметят с особым размахом: два дня – 11 и 12 июля, две главные локации и десятки активностей для гостей всех возрастов.

Программу праздника сегодня на оперативном совещании представила заместитель губернатора Александра Кондаурова.

«Мы подготовили обширную программу: мастер-классы для детей и взрослых, большой гастрономический блок – будем коптить, жарить и варить рыбу. Кроме того, нас ждёт насыщенная музыкальная часть, в том числе зовем к нам проект из Петербурга «Хор на весь Двор». Его идея в том, что люди собираются вместе и поют известные песни. Это очень объединяет, и мы надеемся на большое количество участников. Благодарим наших рыбаков за поддержку праздника и вас, Андрей Владимирович, за поддержку всех наших творческих идей!», – рассказала Александра Кондаурова.

Основной площадкой праздника станет площадь морвокзала. Оба дня с 12.00 на тематическом фудкорте будет представлено специальное рыбное меню. Здесь же развернутся шатры и зоны с активностями: мастер-классы, морской бой, мыльные пузыри, встречи с настоящим капитаном, праздничные фотозоны и многое другое. Оба дня на площади будет работать любимая северянами ярмарка «Наша рыба». Ритм Дню рыбака зададут диджеи и творческие коллективы. Хедлайнеры праздника – «Мамульки Бенд» и проект «Хор на весь двор».

Праздничная атмосфера разольётся и по «Полярной ярмарке» на улице Воровского, став частью акции «На Севере – лето». С 12.00 гости смогут принять участие в мастер-классах и семейных активностях, посетить необычные экскурсии и даже выйти на пленэр.

Главным зрелищем выходных станет конкурс костюмов «Рыбный переполох». Яркий морской карнавал состоится 12 июля на Морвокзале, принять участие сможет каждый, кто придёт в костюме морской тематики. Авторы трёх лучших идей получат денежные призы: 50, 30 и 15 тысяч рублей.

«Приглашаю всех присоединиться к «Рыбному переполоху»! Проведите время с детьми за совместным творчеством: смастерите наряды своими руками или закажите готовые на онлайн-площадках. Мы отметим самых ответственных участников денежными призами, призываю подойти к делу креативно! Ждём вас на морвокзале 12 июля – будет ярко и весело!», – отметила вице-губернатор Александра Кондаурова.