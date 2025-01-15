Владельцы домашних животных все чаще мечтают брать питомцев с собой на работу, однако 4 из 10 их коллег против кошек и собак в офисах

Время от времени брать с собой на работу кота или собаку мечтает каждый четвёртый их владелец. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В настоящее время возможность приводить на работу домашних животных существует в 12% компаний, где условия труда позволяют это делать. 26% россиян поддерживают такую инициативу. 4 из 10 (39%) относятся к ней отрицательно. Среди тех, кто не держит кошек и собак, этот показатель ещё выше — 43%. Респонденты чаще всего объясняют свою позицию неудобством для коллег, аллергией на шерсть или стрессом для самого питомца. Каждый четвёртый россиянин (26%) нейтрально относится к возможности встречи с питомцем в офисе.

Россияне в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, — за появление питомцев в офисах (37%). Женщины чаще мужчин одобряют присутствие животных на работе (28% против 24%). Среди владельцев собак значительно больше тех, кто одобряет возможность привести питомцев на работу, — 36% против 28% среди кошатников.

25% владельцев собак и 14% владельцев кошек хотели бы иметь возможность время от времени приводить на работу своих домашних питомцев. О том, что они уже сейчас могут так поступать, рассказали по 3% кошатников и собачников.

По сравнению с 2022 годом, россияне стали чуть чаще критиковать идею приводить питомцев в офис (+5 п.п.). А вот среди владельцев Барсиков и Рэксов число желающих брать питомцев на работу выросло (+2 п.п. среди собачников и +9 п.п. среди кошатников).

Время проведения опроса: 27 ноября — 27 декабря 2024 года.