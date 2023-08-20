Мурманская область. Арктика (16+)20.08.23 18:00
Владельцы собак чаще предпочитают путешествовать и ходить на охоту, владельцы кошек — отдыхать на даче или дома
Россияне, которые не держат дома ни кошек, ни собак, больше любят пляжный отдых. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.
Если отдыхать, то в путешествиях по разным городам и странам, считают 35% владельцев собак. Рыбалка и охота также значительно чаще нравится хозяевам Шариков и Рексов (13%).
Дачный и домашний отдых больше по душе владельцам котов: 13% из них предпочтут отправиться за город, 11% — остаться дома.
Пляжных отдых чаще остальных предпочитают респонденты, не имеющие ни кошек, ни собак (18%).
Время проведения опроса: 11—15 августа 2023 года.
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