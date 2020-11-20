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Мурманская область. Арктика (16+)20.11.20 11:30

Владимир Евменьков наградил лучшие воинские коллективы Северного флота переходящими кубками губернатора

На расширенном заседании Военного совета Северного флота подвели итоги деятельности сил объединенного стратегического командования в 2020 учебном году. Вице-губернатор Владимир Евменьков вручил командирам лучших воинских коллективов переходящие почётные кубки губернатора Мурманской области.

«2020 год выдался трудным для всех нас. Но вы проявили себя в соответствии с лучшими традициями российского флота. Невзирая ни на что, успешно решали учебные и боевые задачи, поддерживали безопасность в Арктике и во всём мире. Совместными усилиями командования, муниципалитетов, медиков не было допущено ни сбоев в жизнеобеспечении, ни серьёзных вспышек заболевания. Символично, что это ещё и год 75-летия Великой Победы. Наверное, самая лучшая дань памяти героям прошлого – стараться быть на них похожими сегодня. Именно это демонстрируют в непростых условиях моряки-североморцы: стойкость, профессионализм, верность долгу. Спасибо вам!» – подчеркнул Владимир Евменьков, поздравляя офицеров.

В номинации «Лучшая подводная лодка» первым стал экипаж атомного подводного крейсера с баллистическими ракетами «Брянск». Кубок получил командир крейсера капитан 2 ранга Артём Васетинский.

Среди надводных кораблей очередной раз лучшим стал большой противолодочный корабль «Североморск». Кубок был вручен его командиру – капитану 1 ранга Анатолию Кожурову.

Лучшей береговой частью в 2020 году объявлена отдельная Печенгская Краснознамённая, ордена Кутузова мотострелковая бригада.

Лучшим зенитным ракетным дивизионом стало подразделение, под командованием гвардии майора Вадима Симонова. Первым среди радиотехнических батальонов – подразделение подполковника Сергея Тишинина.

Из представителей морской авиации Северного флота были награждены командир экипажа истребителя МиГ-31 майор Дмитрий Королёв и командир противолодочной авиаэскадрильи на Ил-38 подполковник Виктор Игошев.

Как сообщает региональное  Министерство информационной политики, традиция награждать лучшие воинские коллективы почётными кубками губернатора Мурманской области зародилась в конце прошлого столетия, когда по инициативе флотского командования и администрации Мурманской области была образована Ассоциация шефства над Северным флотом, первым президентом которой стал бывший губернатор Юрий Евдокимов.

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