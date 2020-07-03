Владимир Горячкин вручил именные экземпляры своей книги руководству города

Почётный гражданин города-героя Мурманска Владимир Горячкин вчера вручил именные экземпляры своей новой книги руководству города.

Шестая книга Владимира Ильича называется «О друзьях-товарищах, или След в жизни». В ней представлен цикл очерков об известных людях Мурманской области: строителях, партийных деятелях советского периода благодаря которым строились новые города, возводилось жильё, ударными темпами развивалась экономика и социальная сфера Кольского края.

– Владимир Ильич – человек истинно преданный северу, Мурманску. Я глубоко благодарен ему за все, что он сделал и продолжает делать для города и его жителей, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

– При вашем непосредственном участии заполярная столица росла и развивалась, становилась крупным промышленным и культурным центром, – сказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Мы сделаем все возможное, чтобы Мурманск процветал, оставался городом, который вы хорошо знаете и любите.

Свою первую книгу «Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография» Владимир Горячкин выпустил в 2007 году. Издание сразу завоевало популярность у мурманчан, потому что оно написано простым и понятным языком, читать его легко и приятно.