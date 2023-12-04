Владимир Лобанов и группа «JAWA» дали концерт в Мурманском военно-морском госпитале

Участник и гитарист «золотого» состава группы «Сектор газа» Владимир Лобанов и группа «JAWA» дали концерт для военнослужащих, в том числе, принимавших участие в специальной военной операции и находящихся на лечении в Мурманском военно-морском госпитале.

В составе группы «JAWA» собрались друзья и единомышленники Владимира: Владимир Сергеев – вокал, Олег Осин – бас гитара и Максим Кирюшкин – ударные.

- Песня – это некий инструмент душевный. Она нас выручает во многих моментах, и в горе, и в радости. Плачем – поём. Смеемся – тоже поём. Спасибо вам за то, что вы своим телом, своей душой, выполняя боевые задачи, прикрываете нас, - сказал Владимир Сергеев, обращаясь к бойцам в зале госпиталя.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, музыканты дали акустический концерт в клубе госпиталя. Они исполнили для военнослужащих лучшие хиты, проверенные временем, легендарной группы «Сектор газа». В их числе - песни «Демобилизация», Life, «Ночь перед Рождеством», «Пора домой» и другие.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12489267@egNews