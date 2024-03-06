Владимир Мищенко на примере гаджиевских школ высоко оценил уровень проводимой работы по патриотическому воспитанию молодёжи

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко совершил рабочую поездку в Гаджиево. В центре внимания – патриотическое воспитание молодёжи. Этот вопрос, которому неслучайно уделяется сейчас огромное внимание – один из главных в сфере образования, считает депутат.

Одна из важных составляющих патриотизма – сохранение памяти о земляках, проявивших доблесть и мужество. В Мурманской области успешно действует проект «Парта Героя», который охватил практически каждую школу и колледж. Первый заместитель председателя областной Думы посетил школу №276, где в школьном музейном пространстве в прошлом году установлена «Парта Героя» в честь военного моряка-подводника, Героя Советского Союза, капитана 2-го ранга Магомета Гаджиева. Увековечить его память предложили лидеры ученического самоуправления «Ферзь». Их идея была поддержана и другими ребятами, педагогами и родителями.

Память Героя Советского Союза контр-адмирала Николая Лунина особо чтут в школе №279, названной его именем. А в декабре 2022 года в его честь открыта «Парта Героя».

На уроке парламентаризма, который провёл Владимир Мищенко в школе №276, ребята познакомились с историей Мурманской областной Думы, которая в этом году отмечает 30-летие, основными задачами и спецификой работы законодательного и представительного органа власти региона.

Отдельное внимание депутат уделил вопросам оснащения образовательных учреждений Гаджиево. В частности, школа №279 стала первым образовательным учреждением в регионе, где установлены системы управления и контроля доступом, модулями безналичной оплаты питания учащихся и сотрудников «УЭШКа» и «Хранение личных вещей». За относительно недолгое время своей работы они показали высокий уровень эффективности. Так, более чем на 30% увеличился охват школьников горячим питанием. С сентября 2022 года здесь реализуется проект «Арктическое меню в школах». В рамках проекта «Комплексная безопасность образовательных учреждений» с февраля текущего года в учебных кабинетах началась замена светильников. В настоящее время новое освещение установлено в четырёх классах.

Владимир Мищенко познакомился и с презентацией проекта школьного музея, который разработан творческой группой педагогов, родителей и учеников. Дизайн-проект, который участвует в конкурсном отборе проекта «Арктическая школа», создан учеником 11 класса Константином Зинченко.

В Центре творчества и досуга совместно с главой ЗАТО Александровск Ильясом Мазитовым первый вице-спикер встретился с матерями и жёнами участников специальной военной операции и поздравил их с наступающим Международным женским днем.

Подводя итоги рабочей поездки, Владимир Мищенко сказал:

— На примере гаджиевских школ высоко оценил уровень проводимой работы по патриотическому воспитанию нашей молодёжи. Здесь учатся дети военнослужащих, с малого возраста они воспитываются на конкретных примерах героизма, растут в атмосфере гордости за свое Отечество, своих земляков, уважения к родной стране.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/6c5/9erc8svyubjdhsfx5trhphi0y6fqmlyq.JPG