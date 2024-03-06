На сегодня запланировано проведение всероссийской проверки систем оповещения населенияТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)06.03.24 15:00

Владимир Мищенко на примере гаджиевских школ высоко оценил уровень проводимой работы по патриотическому воспитанию молодёжи

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко совершил рабочую поездку в Гаджиево. В центре внимания – патриотическое воспитание молодёжи. Этот вопрос, которому неслучайно уделяется сейчас огромное внимание – один из главных в сфере образования, считает депутат.

Одна из важных составляющих патриотизма – сохранение памяти о земляках, проявивших доблесть и мужество. В Мурманской области успешно действует проект «Парта Героя», который охватил практически каждую школу и колледж.  Первый заместитель председателя областной Думы посетил школу №276, где в школьном музейном пространстве в прошлом году установлена «Парта Героя» в честь военного моряка-подводника, Героя Советского Союза, капитана 2-го ранга Магомета Гаджиева. Увековечить его память предложили лидеры ученического самоуправления «Ферзь». Их идея была поддержана и другими ребятами, педагогами и родителями.

Память Героя Советского Союза контр-адмирала Николая Лунина особо чтут в школе №279, названной его именем. А в декабре 2022 года в его честь открыта «Парта Героя».

На уроке парламентаризма, который провёл Владимир Мищенко в школе №276, ребята познакомились с историей Мурманской областной Думы, которая в этом году отмечает 30-летие, основными задачами и спецификой работы законодательного и представительного органа власти региона.

Отдельное внимание депутат уделил вопросам оснащения образовательных учреждений Гаджиево. В частности, школа №279 стала первым образовательным учреждением в регионе, где установлены системы управления и контроля доступом, модулями безналичной оплаты питания учащихся и сотрудников «УЭШКа» и «Хранение личных вещей». За относительно недолгое время своей работы они показали высокий уровень эффективности. Так, более чем на 30% увеличился охват школьников горячим питанием. С сентября 2022 года здесь реализуется проект «Арктическое меню в школах». В рамках проекта «Комплексная безопасность образовательных учреждений» с февраля текущего года в учебных кабинетах началась замена светильников. В настоящее время новое освещение установлено в четырёх классах.

Владимир Мищенко познакомился и с презентацией проекта школьного музея, который разработан творческой группой педагогов, родителей и учеников. Дизайн-проект, который участвует в конкурсном отборе проекта «Арктическая школа», создан учеником 11 класса Константином Зинченко.

В Центре творчества и досуга совместно с главой ЗАТО Александровск Ильясом Мазитовым первый вице-спикер встретился с матерями и жёнами участников специальной военной операции и поздравил их с наступающим Международным женским днем.

Подводя итоги рабочей поездки, Владимир Мищенко сказал:

— На примере гаджиевских школ высоко оценил уровень проводимой работы по патриотическому воспитанию нашей молодёжи. Здесь учатся дети военнослужащих, с малого возраста они воспитываются на конкретных примерах героизма, растут в атмосфере гордости за свое Отечество, своих земляков, уважения к родной стране.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/6c5/9erc8svyubjdhsfx5trhphi0y6fqmlyq.JPG

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в эпоху перемен: каким будет 2024 год и с чем столкнутся работодатели и бизнес
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Александр
19.02.24 15:07
Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
-Правовая консультация (18+)Региональный Росреестр рассказал, как можно изменить кадастровую стоимость недвижимости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Для семейного бюджета у большей части россиян главная опасность — проблемы со здоровьем-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 82 копейки, евро теряет 73 копейки-PRO Энергетику (18+)На гидроэлектростанции «Нива ГЭС-3» завершён капитальный ремонт гидроагрегата №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Ощутимая поддержка рыбаков: налоговый вычет при уплате сбора за пользование ВБР будет применяться проще и быстрее
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика