В Мурманской областной Думе вчера состоялось пленарное заседание региональной Общественной палаты. В заседании приняли участие первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко и министр внутренней политики региона Анна Головина.

Владимир Мищенко поблагодарил членов Общественной палаты, которые выступали общественными наблюдателями на муниципальных выборах Мурманской области 10 сентября, за их гражданскую позицию и активное участие в жизни региона:

– Это было достаточно важное политическое событие 2023 года – жители выбирали своих представителей самой близкой к ним власти – местной. Они выбирали тех, кого знают, кто живёт и работает рядом с ними. Уверен, вновь избранные депутаты оправдают ожидания людей. Настрой на конструктивную работу у них самый серьёзный, и есть понимание важности эффективного взаимодействия разных уровней власти с участием всех институтов гражданского общества, самих жителей по реализации стратегического плана «На Севере – Жить!». Впереди немало задач, которые предстоит решить вместе. Нацелены на совместную работу и мы, законодатели. Мурманская областная Дума всегда помогала и поддерживала местную власть в её нелёгкой службе, уделяя значительное внимание развитию местного самоуправления, в том числе, законодательными решениями. Уверен, это продолжится и в новом парламентском сезоне, который уже начался. Также продолжится добрая традиция взаимодействия Общественной палаты с Мурманской областной Думой, как на законодательном поле, так и по различным направлениям жизни Арктического региона.

Парламентарий пожелал представителям общественности плодотворной работы и полезного общения, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

Анна Головина также поблагодарила членов Общественной палаты за продуктивную работу на муниципальных выборах в этом году, вручив им памятные медали в честь 85-летия Мурманской области.

В завершении заседания члены Общественной палаты региона обсудили промежуточные итоги своей деятельности.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28593/