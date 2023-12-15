Владимир Путин дал старт движению первого поезда на железнодорожном мосту через Тулому

В мероприятии на месте принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона поблагодарил Владимира Путина и правительство РФ за оказанную поддержку в реализации масштабного проекта, который представляет высокую значимость не только для Арктики, но и для страны в целом.

В открытии МТУ принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сегодня Президент РФ Владимир Путин в режиме видеотрансляции во время VI съезда железнодорожников торжественно дал старт рабочего движения по мосту через Тулому – от станции Выходной к порту «Лавна» на западном берегу Кольского залива в Мурманской области.

«Мурманский транспортный узел – один из наших важнейших опорных хабов в Арктике, мощность которого мы обязательно также будем наращивать. На всем маршруте – от Мурманска до иранского Бендер-Аббаса – будет обеспечено, как говорят специалисты, бесшовное железнодорожное сообщение по широкой колее стандарта «1520». Доставка грузов из Мурманска в Мумбаи займёт около пятнадцати суток. По сравнению с традиционными маршрутами время в пути сократится в четыре раза», – отметил Владимир Путин.

Вопрос активизации проекта развития Мурманского транспортного узла неоднократно поднимал губернатор Андрей Чибис. По итогам ряда рабочих встреч получена поддержка президента Владимира Путина, были приняты все решения по достройке железной дороги, параллельно ведутся работы по водоснабжению и электроснабжению. На западном берегу Кольского залива создается мощный логистический хаб, стратегически важная часть Северного морского пути.

В мероприятии на месте принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона поблагодарил Владимира Путина и правительство РФ за оказанную поддержку в реализации масштабного проекта, который представляет высокую значимость не только для Арктики, но и для страны в целом.

«Этот проект – один из знаковых для развития Арктики и Северного морского пути. Благодаря поддержке комплексное развитие Мурманского транспортного узла стало приоритетным. Вы помните, как мы облетали его в конце июля в рамках вашего визита в Мурманск и то, что сегодня он будет уже запущен, демонстрирует впечатляющий объем работ, которой был выполнен строителями меньше, чем за год. Мурманский транспортный узел позволит нарастить грузооборот через порт Мурманск до 110 млн тонн к 2027 году», – сказал губернатор Андрей Чибис в обращении к Владимиру Путину.

«Мурманский транспортный узел продолжает развиваться наряду с портами Северо-Запада и востребован у грузоотправителей как прямой выход на Северный морской путь и напрямую в мировой океан. Над этим проектом с 2014 года работали частные компании, но в декабре прошлого года его готовность составляла только 55%. При поддержке правительства Мурманской области мы досрочно справились с завершением строительства, и сегодня готовы открыть рабочее движение по железнодорожной линии от станции Выходной до терминала Лавна», – отметил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, монтаж пролётов железнодорожного моста через реку Тулому – самого крупного инженерного сооружения на строящейся железнодорожной линии Выходной-Лавна, был завершён в конце ноября 2023 года. Мост состоит из восьми пролётных строений и двух береговых эстакад общей длиной 1313 метров. Финансирование осуществляется за счёт средств федерального бюджета. Строительство ближних железнодорожных подходов к порту Лавна ведётся под контролем государственного заказчика ФКУ «Ространсмодернизация».

«Ближние ж/д подходы к порту «Лавна» – один из ключевых наших проектов. Строители подошли к запуску рабочего движения на участке уже через 10 месяцев с начала строительства. Было проложено почти 49,7 км пути, построили 137 искусственных сооружений, в том числе 11 мостов и путепроводов», – рассказал генеральный директор ФКУ «Ространсмодернизация» Игорь Гуров.

Проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» реализуется в соответствии с Транспортной стратегией РФ. Субподрядчиком строительных работ выступило АО «Ямалтрансстрой».

Фото: https://gov-murman.ru; видео: https://vk.com/video537777114_456242561