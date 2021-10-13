Владимир Путин: Инициативы народной программы «Единой России» должны быть в полном объёме отражены в бюджете

Такое поручение дал Президент Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы VIII созыва, которая прошла 12 октября. Он напомнил, что партия шла на выборы с народной программой, которая была сформирована на основе предложений граждан из всех регионов страны.

«Эти инициативы должны быть в полном объёме отражены в законопроекте о бюджете. Фракции, конечно же, нужно взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки», — добавил он.

Президент подчеркнул, что в бюджете, над которым предстоит работать новому составу Госдумы в первую очередь, отражены три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение. Например, на социальную политику — прежде всего, поддержку семей с детьми и старшего поколения — предусмотрено на три года 41,5 трлн рублей. «На развитие экономики и поддержку регионов — 15,1 трлн. На здравоохранение — 10,9 трлн рублей», — подчеркнул глава государства.

Президент также предложил с 2022 года индексировать маткапитал по фактической инфляции за предыдущий год, назвав это решение справедливым и отметив, что средства на индексацию всех социальных выплат предусмотрены в полном объеме. Помимо этого, Владимир Путин поручил правительству в течение месяца представить предложения по новым мерам поддержки граждан.

По мнению губернатора Мурманской области, секретаря регионального отделения «Единой России» Андрея Чибиса, фракция большинства в Госдуме — это огромные возможности и одновременно очень большая ответственность. «Прежде всего, это ответственность за реализацию народной программы, в создании которой участвовали миллионы людей. Оправдать доверие избирателей, воплотить в жизнь все сформулированные предложения, приложив к этому максимум усилий, - именно такую задачу сегодня поставил перед депутатами президент», - отметил секретарь реготделения.

Напомним, на первом заседании Госдумы нового созыва 12 октября была зарегистрирована фракция «Единой России» — в неё вошли 324 депутата. Руководителем фракции стал Владимир Васильев. Утверждены также председатели 32 комитетов Госдумы — 17 из них возглавили депутаты от «Единой России». В руководство комитетов на позиции первых зампредов и зампредов вошло немало впервые избранных депутатов. В их числе общественники, волонтёры, медики и представители других сфер.