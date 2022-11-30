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Мурманская область. Арктика (16+)30.11.22 15:10

Владимир Путин: люди своё благосостояние определяют не по статистике, а по количеству денег в кармане

Сегодня Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с членами кабинета министров. Как сообщает www.kremlin.ru, разговор шёл об исполнении указа 2012 года, который говорит о заработных платах отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Ключевая задача правительства — сокращение бедности и неравенства в России, а также реальное увеличение доходов, заявил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что уровень бедности в России сократился до 10,5 процента в третьем квартале. По его словам, такую динамику нужно сохранить.

«За счёт целевой адресной поддержки государства увеличиваются доходы наименее обеспеченных 10% населения. По сравнению с третьим кварталом прошлого года они прибавили 27,8%. В целом же номинальный рост доходов за 9 месяцев текущего года есть. Он 12,8%. Но это номинальный, а нам, как я сказал в начале, надо добиться реального роста», — отметил Владимир Путин на совещании с правительством.

Российский лидер напомнил, что власти начали проводить мероприятия по сокращению бедности в России, например, организовали ежемесячные выплаты на семьи с детьми от 8 до 17 лет с 1 апреля.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться роста зарплат во всех ключевых отраслях. «Важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции», — подчеркнул он в ходе совещания с членами кабмина.

Путин сообщил, что в целом по стране доходы населения растут немного выше, чем предсказывали прогнозы. При этом президент поручил добиться сопоставимой динамики и в бюджетной сфере, где ключевая роль отводится государству.

Кроме того, российский лидер призвал соблюдать все обязательства по уровню зарплат и сохранять установленные ориентиры. «Люди считают, своё благосостояние определяют не по статистике, а по количеству денег в кармане. И вот на это нужно самым внимательным образом смотреть», — подчеркнул он.

Для реализации поставленных задач Президент страны рекомендовал проработать ситуацию в отдельности по каждой отрасли и по каждому учреждению.

Также глава государства поручил правительству в начале 2023 года произвести индексацию зарплат в бюджетной сфере. «В январе будущего года нужно, конечно, провести индексацию зарплат бюджетников», — заявил он в ходе совещания.

Глава государства призвал кабмин определить и объёмы поддержки регионов для повышения оплаты труда отдельных категорий бюджетников. Нуждающимся субъектам выделят необходимую финансовую поддержку.

Главам регионов поручено держать вопрос зарплат бюджетников на личном и непрерывном контроле.

 

 

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/69957/photos/69603

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