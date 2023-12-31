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Мурманская область. Арктика (16+)31.12.23 23:55

Владимир Путин: «Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем ещё сильнее. Мы вместе!»

«Мы остро, отчётливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость», — сказал глава государства.

За пять минут до боя курантов Президент России Владимир Путин обратился к гражданам с традиционным новогодним поздравлением.

«В году уходящем мы напряжённо трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой», - заявил Владимир Путин.

Главное же, что объединяло и объединяет россиян, по словам президента, - судьба Отечества и глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия.

«Мы остро, отчётливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость», — сказал глава государства.

Отдельно Владимир Владимирович обратился к участникам спецоперации: «Вы - наши герои, вместе с вами наши сердца, - сказал он. - Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством, зная, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей, мужчин, искреннюю поддержку миллионов граждан России, поддержку всего народа».

Президент отметил, что нет силы, которая способна разобщить россиян, заставить забыть память и веру отцов и остановить развитие нашей страны.

В заключение глава государства обратил внимание на то, что наступающий 2024 год объявлен Годом семьи, и пожелал всем российским семьям всего самого доброго. Он выразил уверенность, что многонациональный российский народ обеспечит устойчивое развитие Отечества, благополучие граждан и станет ещё сильнее.

«Это самый надёжный залог будущего России», — заключил он.

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