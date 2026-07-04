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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.26 09:20

Владимир Путин обсудил с военными задачи на летний период и более активные наступательные действия в зоне СВО

Президент России Владимир Путин на совещании с военными отметил факт полного освобождения ЛНР и значительное продвижение российских войск в ДНР.

3 июля Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер был встречен начальником Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) РФ Валерием Герасимовым. Главной повесткой встречи было проведение анализа ситуации в зоне проведения специальной военной операции и подведение итогов боевых действий за последнее время.

Совещание Президента России Владимира Путина с военными продолжалось более часа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с военными задачи на летний период и более активные наступательные действия в зоне СВО.

«Отдельно, уже в более узком составе, президент обсудил с военачальниками задачи на летний период и также тему более активных наступательных действий», - сообщил журналистам официальный представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин на совещании с военными отметил факт полного освобождения ЛНР и значительное продвижение российских войск в ДНР.

«Главная новость — полностью взята Константиновка, — сказал он. - Хочу отметить, что взятие Константиновки – это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ, удерживающих пока славянско-краматорско-константиновский, как Вы сказали, укрепрайон, где противник выстроил глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений, превратив города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка в единый узел обороны. Со взятием Константиновки, я так понимаю, мы уже должны говорить не о славянско-краматорско-константиновском рубеже, а просто о славянско-краматорском рубеже, имея в виду, конечно, ещё и небольшой населённый пункт, но тоже укреплённый, конечно, – Дружковку».

Глава РФ подчеркнул, что этого удалось достичь благодаря героизму российских военных. Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью за ними.

Главнокомандующий затронул тему проведения противником информационно-пропагандистской операции с мнимыми, так называемыми результатами киевского режима на поле боя.

«Хочу отметить, что в совместном заявлении некоторых лидеров ЕС от 7 июня 2026 года сказано, что они приветствуют новаторское, как они сказали, применение киевским режимом беспилотных технологий, - сказал Владимир Путин. - Я уже публично говорил об этом, сказал – это был, конечно, чисто риторический вопрос: значит ли это, что они имеют в виду и удары по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, по транспорту с гражданскими лицами и детьми, по студенческим общежитиям? Значит ли это всё их поощрение к ударам подобного рода?

Но в этой связи отмечаю, что нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим её функционирование, должно быть продолжено, поскольку эти идеи витают, они осуществляются – и мы соответствующим образом должны на это отвечать. Прошу представить соответствующие предложения».

 

Фото: https://vk.com/mil?z=photo-133441491_457483802%2Fwall-133441491_991142

Видео: https://vkvideo.ru/video-133441491_456287650

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