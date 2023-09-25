Владимир Путин подчеркнул, что по всем направлениям развития образования и подготовки кадров усилия следует наращивать, и мы продвинулись в этом направлении: Андрей Чибис рассказал об итогах заседания президиума Госсовета под руководством президента

Сегодня на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвел итоги заседания президиума Госсовета по развитию рынка труда, который проходил в Великом Новгороде под руководством Президента России Владимира Путина.

Глава региона подчеркнул, что ситуация на рынке труда Мурманской области стабильна, уровень регистрируемой безработицы снизился с начала года с 0,8% до 0,6%, что ниже среднероссийского, но есть диспропорция между имеющимся количеством вакансий и работников.

«У нас в регионе 22 тысячи вакансий и чуть более 2 тысяч безработных. И эти вызовы, нехватку трудовых ресурсов для растущей экономики, в том числе обсуждали в рамках Госсовета. Мы с коллегами из других регионов России и Правительства страны обменялись полезными практиками, которые помогают стимулировать рынок труда и растить специалистов. И выдвинули набор предложений. В числе наших положительных результатов – трансформация университета, региональный проект «Курс на Север» и комплексная программа по привлечению медработников, выплаты полярных надбавок, проект «Работа рядом», – перечислил глава региона.

Говоря о трансформации Мурманского арктического университета, глава региона подчеркнул, что новое образовательное учреждение ориентировано на глобальную арктическую повестку. «Образовательные программы опираются на исследовательскую базу, а реализуемые в рамках обучения проекты нацелены на разработку новых продуктов и технологий, необходимых в ключевых для Мурманской области и Арктической зоны РФ отраслях, где мы конкурентоспособны», – сказал губернатор.

Кроме того, губернатор напомнил о том, что привлекаемым на работу в Мурманскую область с первого дня выплачиваются полярные надбавки.

«Мы ввели эту меру с 1 апреля 2020 года. В соответствии с законом Мурманской области специалисты в возрасте до 35 лет, переехавшие для работы в бюджетных учреждениях, стали получать зарплату с полярными надбавками с первого дня работы. Ранее они должны были их зарабатывать несколько лет», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона рассказал и о реализуемом проекте «Работа рядом» по созданию временных рабочих мест на общественно полезных направлениях.

«Это работа для студентов, школьников в каникулярный период, людей, которые в силу ряда причин временно не могут найти постоянную работу. На реализацию проекта из средств областного бюджета выделено 770,4 млн рублей. Проект показал свою состоятельность и результативность. За время его реализации получили работу более 23 тысяч человек», – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что заработная плата участникам проекта выплачивается в размере МРОТ с районным коэффициентом и северной надбавкой с учетом фактически отработанного времени.

«Президент России Владимир Путин на Госсовете подчеркнул, что по всем направлениям развития образования и подготовки кадров усилия следует только наращивать. И мы должны четко понимать, какие специалисты понадобятся экономике, предприятиям уже в ближайшей перспективе и обязательно учитывать формирующиеся тенденции технологического, индустриального развития. И как раз сейчас настроить систему образования, СПО и высшего образования на подготовку таких специалистов. Наш регион продвинулся в этом направлении. Также очевидно, что участие компаний в этой работе чрезвычайно важно», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что для решения этой задачи правительство Мурманской области ведёт работу по организации системы шефства предприятий над профильными колледжами. 10 из 16 колледжей уже имеют шефов – индустриальных партнёров, среди которых ведущие предприятия региона: «НОВАТЭК», «Норникель», «ФосАгро», «Атомфлот», «Еврохим», «Росатом», «Ростелеком» и другие. Предприятия-партнёры предоставляют возможности для стажировки преподавателей и студентов колледжей. Кроме того, студентам выплачиваются стипендии до 40 тысяч рублей.

«Чтобы получать такую стипендию, нужно быть активным, хорошо учиться, выполнять различные дополнительные задачи. Но 40 тысяч – очень достойная и достижимая стипендия», – подчеркнул губернатор.

Также Мурманская область активно включилась в реализацию Федерального проекта «Профессионалитет»: за два года в регионе будет создано 7 кластеров.

«Я хочу поблагодарить коллег из Минпросвещения РФ, которые нас поддерживают, и благодаря этой поддержке и системной работе нашего правительства удалось добиться таких результатов и получить соответствующие решения по профессионалитету. За четыре года в рамках проекта работодатели планируют трудоустроить более 4000 студентов колледжей. Не просто планируют, у них такое обязательство», – сообщил губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, в рамках заседания президиума Андрей Чибис предложил президенту Владимиру Путину распространить на Арктику механизм с выплатой компаниям в 1 млн рублей для переезда сотрудников в Арктическую зону.

«Такой проект действует на Дальнем Востоке. Его смысл в том, чтобы не вахтовиков завозить на работу, а привлекать нового жителя территории. Чтобы, устраивая стороннего специалиста, работодатель мог благодаря поддержке государства решить жилищный вопрос того, кто переехал. Федеральная программа «Повышение мобильности трудовых ресурсов» действует и в целом по стране, но выплата в её рамках – чуть более 200 тысяч рублей. Арктическая зона нуждается в специалистах для постоянного проживания, поэтому такое предложение – повысить выплату до 1 млн рублей – сформулировано, очень рассчитываю, что поддержка будет реализована. Предварительно мы обсуждали это с правительством до заседания президиума и также нашли поддержку», – пояснил глава Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru