Владимир Путин поддержал предложение Андрея Чибиса о поэтапном переносе из города Мурманска перевалки угля

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поддержал инициативу главы региона о поэтапном переносе перевалки угля из Мурманска на создаваемую специализированную портовую инфраструктуру на западном берегу Кольского залива. Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, данное решение позволит минимизировать распространение угольной пыли на территории областного центра.

«Один из важных вопросов с учётом как раз нового порта «Лавна», который хотел бы обсудить, это тема, конечно, действующей перевалки угля в центре города», – отметил губернатор.

Перегрузка угля в порту Мурманск осуществляется со времён СССР и традиционно с тех пор выполняется открытым грейферным способом. Функционирование подобного рода производственных объектов в городской черте в непосредственной близости от жилой застройки неблагоприятно сказывается на общей экологической обстановке.

«Для людей сейчас, помимо остальных вопросов, это один из самых чувствительных аспектов», – рассказал Андрей Чибис.

Напомним, весной этого года был проведён анализ работы экологической лаборатории, конкретизированы марки угля, которые вызывают повышенное пыление и принято решение не направлять их в порт с начала марта.

Отметим, что ММТП использует в своей деятельности технологии, направленные на снижение негативных экологических последствий перегрузки, но использование указанных мероприятий способствует исключительно снижению негативного воздействия и не даёт эффекта полного исключения попадания угольной пыли в жилую застройку.

Андрей Чибис также отметил, что якорным проектом МТУ является строительство комплекса перегрузки угля «Лавна», первого со времен СССР портового терминала в Мурманске мощностью 18 млн тонн. Это специализированный терминал, перевалка угля на котором будет осуществляться полностью закрытым способом, что минимизирует негативное воздействие на окружающую среду. Терминал находится в завершающей стадии строительства и будет запущен в работу до конца 2024 года.

«С учётом того, что «Лавна» будет в этом году доделана, по всем и прогнозам, и тому статусу, я, конечно, просил бы Вашей поддержки на поэтапный перевод угля из центра города на западный берег. Это, конечно, не должно быть моментально, в одночасье. Мы должны порт сохранить. Мы с руководством компании вопрос уже поставили, понимаем, что в этом направлении будем двигаться. Единственное, здесь хотел бы попросить Вашего одобрения и поручения. И, конечно, содействия правительства, потому что, когда уголь переходит на западный берег, нам нужно вместе поработать, чтобы другие грузы были в этом порту, чтобы само предприятие не остановилось, а функционировало. Это, конечно, для нас важный и принципиальный вопрос», – подчеркнул глава региона.

Правительство Мурманской области проводит работу с собственниками ММТП в части поэтапной переориентации угольной перевалки на западный берег залива с проработкой вопроса замещения угля на другие виды грузов. Правительство Мурманской области готово оказать содействие компании по проектам, направленным на диверсификацию грузовой базы.

Учитывая потенциал развития МТУ, строительство специализированного терминала «Лавна», достигнутые договоренности, Владимир Путин поддержал предложение губернатора Мурманской области, а также дал поручение правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос поэтапного переноса перевалки угля на создаваемую специализированную портовую инфраструктуру на западном берегу Кольского залива и разработке плана мероприятий по переориентации угольной перевалки и замещению угля на другие виды грузов в порту Мурманск.

В настоящее время правительство Мурманской области в соответствии с указом президента продолжает системную работу по комплексному развитию морского порта Мурманск, развитию Мурманского транспортного узла как мультимодального транспортного хаба, строительству на территории порта Мурманск новых терминалов и перевалочных комплексов.

Так, благодаря поддержке Владимира Путина успешно реализуется проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

МТУ предусматривает строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры на берегу Кольского залива, включая строительство железнодорожной ветки на западный берег Кольского залива «Выходной – Лавна». Напомним, что декабре 2023 года президентом был осуществлён старт рабочего движения по железной дороге МТУ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/