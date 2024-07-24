Владимир Путин подписал закон о совершенствовании господдержки бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике

Одна из поправок продлевает сроки перевозки товаров в рамках свободной таможенной зоны.

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который направлен на совершенствование правовых режимов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и свободного порта Владивосток (СПВ), а также условий реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Федеральный закон принят Государственной Думой 9 июля 2024 года и одобрен Советом Федерации 17 июля.

Документ уточняет порядок и основания приобретения и прекращения статуса резидентов ТОР и СПВ, особенности применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны на таких территориях и в Арктической зоне РФ, особенности предоставления земельных участков, осуществления градостроительной деятельности.

Кроме того, одна поправка предлагает дать возможность продлить сроки перевозки товаров в рамках применения процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ) до участков резидентов, которые установлены действующим законодательством из расчёта 2 тысячи км за 1 месяц. Речь идёт о случаях перевозки иностранных товаров морским (речным) транспортом, транспортировки крупногабаритных, негабаритных, тяжеловесных грузов.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/74539/photos/77424