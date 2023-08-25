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Мурманская область. Арктика (16+)25.08.23 09:30

Владимир Путин поручил до 1 ноября создать перечень опорных населённых пунктов в Арктике

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам прошедшего 20 июля совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации, в которых дислоцированы воинские формирования.

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 ноября определить перечень опорных населённых пунктов в Арктической зоне, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территории или части территорий которых отнесены к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации: определить перечень опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации, в том числе выполняющих функции в области обеспечения национальной безопасности и (или) функции базы для развития минерально-сырьевых центров, реализации экономических и (или) инфраструктурных проектов в Арктике», — сказано в поручении.

Срок исполнения поручения — до 1 ноября 2023 года.

Путин также поручил принять решения по поддержке инвестиционных проектов, обеспечивающих занятость членов семей военнослужащих, проживающих в закрытых административно-территориальных образованиях и населённых пунктах Арктической зоны РФ, в которых дислоцированы воинские формирования. Срок исполнения поручения — до 1 декабря 2023 года.

«Обеспечить разработку мастер-планов развития опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации, определенных подпунктом «б» настоящего пункта, на период до 2035 года в целях улучшения условий проживания граждан, повышения доступности социальных услуг и создания возможностей для самореализации граждан», — отмечено в поручении.

Срок исполнения поручения — до 1 июля 2024 года.

Президент также поручил разработать на основе мастер-планов развития опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ и утвердить комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития таких населённых пунктов на период до 2035 года, установив источники финансирования расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных этими комплексными планами. Срок исполнения поручения — до 1 октября 2024 года.

Ответственными назначены: премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор НАО Юрий Бездудный, врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков, и.о. губернатора Чукотки Владислав Кузнецов, глава Якутии Айсен Николаев, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, глава Коми Владимир Уйба, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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