Владимир Путин поручил обеспечить выплату «полярок» с первого дня работы на Крайнем Севере

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить установление и выплату в полном объёме надбавок к зарплате с первого дня работы тем, кто работает и постоянно проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

«Для всех жителей Мурманской области возвращение «полярок» имеет огромное значение. В 2020 году мы принимали решение об их введении за счёт регионального бюджета для молодёжи с первого дня работы в бюджетной системе Мурманской области. Этот инструмент будет работать для всех, кто работает и живёт на территории нашего региона. Это серьёзная победа. О распространении надбавок на все отрасли мы обращались к правительству РФ. Также хочу выразить благодарность Президенту России за принятие этого решения», – отметил Андрей Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве.

Президент России поручил до 1 марта принять решения, обеспечивающие установление и выплату северных надбавок в полном размере, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Колэнерго».