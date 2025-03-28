Владимир Путин поручил продлить программу реновации ЗАТО с федеральным финансированием до 2030 года. Ранее с такой инициативой выступил губернатор Андрей Чибис

Вчера в ходе пленарного заседания Международного арктического форума в Мурманске Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил продлить программу реновации ЗАТО с федеральным финансированием до 2030 года.

«Прошу правительство продлить программу реновации военных городков, закрытых военно-территориальных образований в Арктике, где живут наши солдаты и офицеры и их семьи. Такая программа реновации должна действовать как минимум до 2030 года с ежегодным объемом финансовой поддержки из федерального бюджета не менее 10 млрд рублей. Это связано, в том числе, и с усилением военной компоненты в этом регионе. Количество военных здесь будет расти. Одна из задач реновации – определить, где будут появляться новые производства, рабочие места, школы, детские сады. Минобороны и Минстрой РФ вместе с регионами должны проработать вопросы по объектам, чтобы было понятно, какие ресурсы и в какие сроки должны быть выделены», – сказал глава государства.

Ранее в ходе визита президента состоялась презентация мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны, где губернатор Мурманской области Андрей Чибис доложил главе государства об итогах проведенной работы по реновации ЗАТО и военных гарнизонов в 2024 году и планах на 2025-2026 годы, а также обратился с просьбой продлить программу.

Напомним, с инициативой о запуске программы губернатор выступал на различных федеральных площадках, в регионе мероприятия реализуются за счет средств областного и федерального бюджета с 2019 года. В 2023 году в ходе визита в Мурманскую область Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал дополнительное финансирование программы – до

В 2024 году по программе проведен капитальный ремонт хирургического корпуса ЦРБ ЗАТО г. Североморск, двух школ, 161 многоквартирного жилого дома, четырёх объектов ЖКХ, ремонт 37 учебных заведений и социальных объектов, 440 квартир, 152 подъездов в 46 МКД, 21 км автодорог. Построена новый корпус школы на 250 мест в Печенге, благоустроены 38 дворовых территорий и 5 – общественных. Открыто 18 пространств «СОПКИ», «СОПКИ.СПОРТ» и «СОПКИ.СЕМЬЯ».

В работе на период 2025-2026 года – капитальный ремонт зданий Центральной районной больницы и строительство крытого бассейна и центра энергопитания в Североморске, строительство Дома культуры в Алакуртти, пяти детских садов и одной школы, капремонт 128 многоквартирных домов, ремонт 466 квартир и 298 подъездов, капитальный ремонт двух учреждений культуры и четырех школ, благоустройство 51 двора и десяти общественных территорий, ремонт 51 км дорог, 16 объектов ЖКХ.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по линии Министерства обороны Российской Федерации запланировано обустройство населённых пунктов, строительство объектов специализированного жилфонда и общежития, культурно-досуговых центров, детских садов, а также капитальный ремонт восьми многоквартирных домов и ремонт 354 жилых помещений. Также запланирована реконструкция Дома офицеров Северного флота и стадиона Центрального спортивного клуба армии в Североморске.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/76555/photos/80619