Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» и штаб национальной гвардии «Восток»
Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике.
Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе совещания в штабе группировки войск «Днепр» обсуждалась ситуация на Херсонском и Запорожском направлениях. Президент заслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.
В штабе национальной гвардии «Восток» в ЛНР Владимир Путин принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.
Также глава государства поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон.
Фото и видео: http://www.kremlin.ru/events/president/news/70944/videos