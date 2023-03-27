Владимир Путин поздравил Фёдора Конюхова с новым мировым рекордом по дальности беспосадочного перелёта на тепловом воздушном шаре

Президент России Владимир Путин сегодня направил поздравление в адрес путешественника Фёдора Конюхова, который установил новый мировой рекорд по дальности беспосадочного перелёта на тепловом воздушном шаре.

«В суровых погодных условиях вы с Иваном Григорьевичем Меняйло уверенно преодолели сложнейший маршрут — более 2,5 тысячи км над акваторией Баренцева и Карского морей. Ваша стойкость и сила духа в противостоянии штормовым арктическим ветрам восхищают, свидетельствуют о безграничных возможностях человека», — отмечено в телеграмме на сайте Кремля.

Президент считает очень важным тот факт, что свой рекорд член Русского географического общества (РГО) Конюхов посвятил 20-летию создания всероссийского движения «Детям России — образование, здоровье и духовность». Поскольку подобные смелые и вдохновляющие экспедиции вносят значимый вклад в воспитание молодёжи, в развитие традиций первопроходцев и исследователей, которыми всегда славилась Россия, отмечает глава государства.

«Хочу искренне поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации этого масштабного, поистине уникального проекта», - завершает текст поздравления Владимир Путин.

Напомним, 24 марта в 5 утра воздушное судно вылетело из Мурманской области. А уже 26 марта в полчетвёртого утра аэростат приземлился на аэродроме Хатанга. Маршрут, помимо нашего региона, пролегал через Архангельскую область, Ненецкий и Ямало-Ненецкого автономные округа, а также – Красноярский край.

Фото: https://vk.com/fedor_konyuhov?z=photo-54699930_457240789%2Falbum-54699930_00%2Frev



